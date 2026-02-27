A- A+

Cultura+ Academia da Berlinda lança "Jandaias", primeiro single do próximo álbum da banda Com mais de quatro minutos de duração, música contraria a lógica de consumo do mercado do streaming

A Academia da Berlinda lança nas plataformas digitais, nesta sexta-feira (27), seu novo single. “Jandaias” integra o próximo álbum da banda, previsto ainda para este ano.

A faixa antecipa o conceito do novo disco, que foi desenvolvido coletivamente em encontros semanais em uma espécie de laboratório de criação. Dialogando com a música pop, o single incorpora elementos da música eletrônica dentro da linguagem do Olindance.

Com mais de quatro minutos de duração e encerramento em fade out, a música contraria a lógica de consumo do mercado do streaming, que privilegia o consumo de faixas curtas e que viralizam nas redes sociais.



Na letra, os artistas pernambucanos cantam os dias de verão em Olinda. O cenário é desenhado a partir de imagens visuais que remetem ao imaginário local, como os voos das jandaias e o caldinho saboreado na praia.

Alexandre Urêa (voz e timbales), Tiné (voz, pandeiro e maraca), Yuri Rabid (baixo e voz), Gabriel Melo (guitarra), Hugo Gila (teclados), Irandê Naguê (bateria e percussão) e Tom Rocha (percussão e bateria) formam a Academia da Berlinda, que existe desde 2004.



*Com informações da assessoria de imprensa.

