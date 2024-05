A- A+

CINEMA Academia do Oscar quer arrecadar R$ 2,5 bilhões em doações para evento de comemoração de centenário Batizada de Academy100, iniciativa busca diversificar finanças do grupo

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas lançou, nesta sexta-feira (10), uma campanha de arrecadação de fundos para o centenário do Oscar, com o objetivo de atingir US$ 500 milhões (cerca de R$ 2,57 bilhões). Batizada de Academy100, antes do aniversário que será comemorado em 2028, a iniciativa busca diversificar as finanças do grupo, que desempenha um papel fundamental no patrocínio de novos cineastas e na preservação de filmes, além de ser responsável pela cerimônia anual do Oscar.

A campanha surge em um momento em que a luxuosa festa registra um declínio no número de espectadores e com o seu lucrativo acordo de transmissão com a rede norte-americana ABC prestes a terminar.

“A Academia entrará em breve no seu segundo século e queremos garantir que continuaremos a liderar a nossa comunidade cinematográfica internacional”, disse Bill Kramer, diretor-executivo da Academia, em um comunicado. “Como em todas as organizações saudáveis, a Academia precisa de uma base de apoio diversificada e sustentável”, acrescentou.

Segundo a Academia, os patrocinadores já comprometeram mais de US$ 100 milhões para a campanha. A Academia é composta por cerca de 10 mil membros, convidados a participar da comunidade com base em suas realizações no cinema, desde diretores a produtores, atores e artistas de efeitos visuais.

O número de membros ficou "mais internacional e diversificado" nos últimos tempos. A Academy100 procura aumentar o alcance da academia e o seu “impacto global”, disse Kramer. O grupo lançou o Academy Museum em Los Angeles em 2021.

Mas a audiência do Oscar, apesar de ter aumentado recentemente, permanece em mínimos históricos. Cerca de 21 milhões de pessoas assistiram este ano "Oppenheimer" destronar rivais populares como "Barbie" e ganhar o prêmio de melhor filme. Há uma década, a festa de gala reuniu cerca de 40 milhões de pessoas em frente à televisão.

