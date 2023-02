Academia irá manter indicação polêmica ao Oscar

A- A+

Andrea Riseborough terá sua indicação polêmica ao Oscar por seu papel em "To Leslie" mantida, apesar de algumas das táticas usadas na promoção do filme causarem preocupação, informou a Academia nesta terça-feira.

A indicação da estrela britânica a melhor atriz nesta edição do Oscar surpreendeu a indústria na semana passada. Embora sua atuação tenha sido aplaudida pela crítica, o filme havia arrecadado pouco mais de US$ 27 mil de bilheteria no momento do anúncio e não havia sido promovido amplamente, elementos considerados essenciais para se destacar diante da Academia.

Andrea interpreta em To Leslie uma mãe que ganha na loteria no Texas, mas que acaba com sua fortuna e se entrega ao alcoolismo. O filme foi privilegiado por uma campanha intensa de última hora nas redes sociais promovida por celebridades como Edward Norton, Gwyneth Paltrow e Sarah Paulson.

Hollywood discutiu se isso violou as regras da Academia sobre promoção e concorrência saudável.

"A Academia determinou que a ação em questão não chega ao nível de remover a indicação do filme", informou hoje a instituição encarregada da entrega do Oscar. "No entanto, descobrimos táticas nas redes sociais e de campanha que causam preocupação. Essas táticas foram discutidas diretamente com as partes envolvidas."

Os prêmios do Oscar são entregues a partir dos votos dos 9.500 membros da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas. Cada braço da Academia trabalha com as indicações por área, motivo pelo qual as categorias de atuação, incluindo a de Andrea, foram votadas por 1.300 atores membros. Foram esses membros que teriam sido alvo de e-mails e publicações nas redes sociais pedindo aos mesmos que votassem em Andrea.

Ao menos uma publicação no Instagram apoiando 'To Leslie' sugeriu que adversárias da atriz como Danielle Deadwyler e Viola Davis seriam "indicadas de qualquer maneira", motivo pelo qual os membros poderiam usar seus votos de outra forma. Mas nem Danielle, nem Viola, foram indicadas. Nenhuma atriz negra foi indicada na categoria neste ano.

“O propósito das regras para campanhas da Academia é garantir um processo ético e justo. Estes são os valores da Academia", ressaltou a instituição. "A Academia busca criar um ambiente no qual os votos são baseados apenas nos méritos artísticos e técnicos dos filmes elegíveis", acrescentou.

