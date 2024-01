Academia Pernambucana de Letras divulga resultado de Concurso Literário; confira os vencedores

A- A+

Alfredo Guimaraes Garcia (PA) e Jenny Rugeroni (SP) são os vencedores da edição 2023 do Concurso Literário da Academia Pernambucana de Letras (APL), que anunciou os nomes nesta quarta-feira (17).



Para a premiação, marcada para sexta-feira, 26 de janeiro, também serão celebrados os 123 anos da APL.



Poesia e Conto

O paraense Alfredo Guimaraes Garcia, da cidade de Ananindeua, foi vencedor com a obra "Quando eu fui silêncio", na categoria Poesia - Prêmio Antônio de Brito Alves.



Já o paulista de São João da Boa Vista, Jeny Rugeroni, com "Jaguari", foi o contemplado em Conto - Prêmio Osman Lins.



Cada um dos vencedores vai receber o prêmio no valor de R$ 2 mil - entregue durante a solenidade de premiação e celebração pelos 123 anos da Academia.









Menção Honrosa

Formadas por acadêmicos da APL, as comissões julgadoras escolheram obras com uma "excelente qualidade técnica", entre os requisitos.



Além dos vencedores, os acadêmicos também concederam menção honrosa e certificado da instituição, aos trabalhos a seguir:

Categoria Poesia - Prêmio Antônio de Brito Alves



"O Pó das Certezas", de André Luis Soares (Guarapari - ES)

"Abril", de Francisco Edmar de Freitas (Fortaleza - CE)

"Na Janela da Frente não Cabe uma Cidade", de Sérgio Corrêa Miranda Filho (Nova Friburgo - RJ)



Categoria Conto - Prêmio Osman Lins

"Um Tijolo Parado no A"', de Thiago de Castro Souza (São Paulo - SP)

"As Linhas Intransigentes do Acaso", de Alex Alexandre da Rosa (Jundiaí - SP)



Retorno após intervalo

O Concurso Literário da APL retornou depois de um intervalo de quatro anos sem realização. Três categorias foram contempladas nesta edição: Poesia, Conto e Romance.



Com os resultados em Poesia e Conto, resta a divulgação da obra vencedora em Romance - Prêmio Vânia Souto Carvalho, prevista para ocorrer no próximo mês de fevereiro.





“O número de inscrições para esta edição do concurso nos surpreendeu positivamente e demonstrou a relevância e a credibilidade da APL em todo o Brasil, com a chegada de trabalhos dos mais diversos estados do país. Assim cumprimos nossa função de incentivar as novas produções literárias”, comemora o presidente da APL, Lourival Holanda.



Serviço

Premiação do Concurso Literário da Academia Pernambucana de Letras (APL)

Quando: Sexta-feira, 26 de janeiro

Onde: Sede da instituição - Av. Rui Barbosa, 1596, Graças

Informações: (810 3268-221 // @academiadeletras_pe

