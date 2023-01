Academia Pernambucana de Letras comemora 122 anos de história. Confira programação

A- A+

A Academia Pernambucana de Letras (APL) completa 122 anos de atuação no Estado, nesta quinta-feira (26). A comemoração será com solenidade aberta ao público, a partir das 19h, no auditório da sede da instituição, no bairro das Graças.



“Estamos prontos para sedimentar o caminho que iniciamos no último ano, para que a APL seja reconhecida como um lugar de reencontro da literatura e de acolhimento da sociedade e do público mais jovem, com sua produção literária nas mais diversas plataformas de comunicação”, reforça o presidente da APL, Lourival Holanda.

Na programação do evento está a participação do acadêmico empossado mais recentemente na Casa, o historiador George Cabral, que ocupa a cadeira de número 11 da APL. Ao final da solenidade, um duo pianístico com a acadêmica Elyanna Caldas e o pianista Levi Guedes, com obras de Mozart/Grieg (Sonata em Dó Maior), Saint Saens (Dança Macabra) e Arturo Marquez (Danzón nº2/34).



Também será lançada a edição 49 da Revista da APL, com textos dos acadêmicos, e de distribuição gratuita. Vale lembrar que essa agenda leva em conta o objetivo da diretoria de aproximar a população da APL, que é a terceira casa literária mais antiga do Brasil e a primeira no século.

Mais sobre a APL

No ano de 1901, o escritor recifense Carneiro Vilela fundava a Academia Pernambucana de Letras (APL) com mais 20 membros, ocupando as primeiras 20 cadeiras da Casa que, apenas em 1960, completaria os 40 assentos atuais, conforme a tradição da Academia Francesa.



A organização pernambucana reúne entre os imortais nomes como Joaquim Nabuco, Ariano Suassuna, João Cabral de Melo Neto, Barbosa Lima Sobrinho, Manuel Bandeira, Dantas Barreto e Marco Maciel, por exemplo. Atualmente, cinco integrantes ocupam cadeiras nas academias pernambucana e brasileira simultaneamente. São eles: Marcos Vilaça, Geraldo Holanda Cavalcanti, Evanildo Bechara, Evaldo Cabral da Costa e José Paulo Cavalcanti Filho.

Serviço:

Academia Pernambucana de Letras

Local: Av. Rui Barbosa, 1596, Graças/PE

Horário: a partir das 19h

Acesso gratuito

