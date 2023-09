Academia Pernambucana de Letras lança Concurso Literário; saiba como participar

A- A+

Com o intuito de estimular novas produções literárias e dessa forma fomentar a escrita, a Academia Pernambucana de Letras (APL) está com inscrições abertas para o Concurso Literário da APL - edição que não era realizada há pelo menos quatro anos.



Gratuitas, as inscrições devem ser feita on-ine, com o formulário disponível no link da bio da página da APL no Instagram (@academiadeletras_pe).



Poesia, Romance ou Conto

Em três categorias, Poesia, Romance e Conto, interessados podem realizar inscrição até 30 de outubro. Entre as regras, além do ineditismo dos trabalhos, cada categoria é regida por requisitos próprios de mínimo de páginas. São eles:



- Poesia - Prêmio Antônio de Brito Alves: mínimo de 50 páginas

- Romance - Prêmio Vânia Souto Carvalho: mínimo de 100 páginas

- Conto - Prêmio Osman Lins: mínimo de 50 páginas





De acordo com Lourival Holanda, presidente da Academia, a nova edição integra os propósitos da APL: "Acolher o que se produz, celebrar, transmitir e incentivar a nova criação. Este é um projeto que aproxima os novos escritores, atraindo também a turma mais jovem”, ressalta Holanda.

Escritores de todo o País podem realizar a inscrição. A premiação para cada uma das categorias será de R$ 2 mil. O resultado será divulgado em janeiro de 2024 e a cerimônia ocorrerá com o aniversário de 123 anos da Academia Pernambucana de Letras - celebrado em 26 de janeiro, durante solenidade na sede da instituição.

Serviço

Concurso Literário da APL

Inscrições abertas até 30 de outubro, via link no Instagram da Academia

Academia Pernambucana de Letras

Av. Rui Barbosa, 1596, Graças

Informações: (81) 3268-2211

E-mail: [email protected]



Visitação de terça a sexta-feira, das 10h às 16h

