Academia Pernambucana de Letras promove lançamentos de livros inspirados em Guimarães Rosa
Obras de Paulo Salles e Sylvia Leite exploram diferentes perspectivas de "Grande Sertão: Veredas" e serão apresentadas nos dias 17 e 21 de novembro, dentro de projeto de leitura dedicado ao escritor
A obra de João Guimarães Rosa ganha novos caminhos de interpretação em dois lançamentos promovidos pela Academia Pernambucana de Letras (APL), no Recife.
Nos dias 17 e 21 de novembro, a instituição recebe os autores Paulo Salles e Sylvia Leite para apresentar, respectivamente, os livros “Anatomia do Grande Sertão” e “No Rastro de Rosa”, ambos dedicados ao universo de “Grande Sertão: Veredas”, um dos títulos fundamentais da literatura brasileira.
As atividades começam às 15h, com o encontro mensal do projeto “Lendo Guimarães Rosa”, que promove a leitura compartilhada e a discussão da produção do escritor mineiro.
Coordenado pelo acadêmico Márcio Lucena, o grupo atualmente percorre as páginas de “Grande Sertão: Veredas”.
Na sequência, às 16h, os convidados participam de uma conversa com o público e autografam seus livros. A programação é gratuita e aberta aos interessados, sem necessidade de inscrição.
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O primeiro lançamento, na terça-feira (17), apresenta “Anatomia do Grande Sertão”, de Paulo Salles. A publicação resulta de uma pesquisa desenvolvida ao longo de várias décadas, na qual o autor investiga a dimensão geográfica da narrativa de Rosa.
A partir dos territórios sertanejos que atravessam o romance, Salles propõe uma aproximação entre os espaços descritos na literatura e suas referências no mundo real.
No sábado (21), será a vez de “No Rastro de Rosa”, da jornalista Sylvia Leite. O livro reúne 24 reportagens produzidas a partir de sete viagens realizadas entre 2018 e 2025.
O itinerário percorre localidades do centro e do nordeste mineiro, além de alcançar o sertão da Bahia, em busca de lugares associados à vida e ao imaginário literário de Guimarães Rosa. A narrativa combina registros de viagem e observações da autora sobre os territórios visitados.
Para Márcio Lucena, as publicações oferecem diferentes possibilidades de aproximação com o escritor, inclusive para quem ainda não conhece sua literatura.
“Para quem já leu Guimarães Rosa é uma oportunidade de visitar esses lugares tão especiais. E mesmo para quem não leu, será uma viagem em excelente companhia”, afirma.
O acadêmico também ressalta a capacidade da escrita rosiana de modificar a percepção de quem entra em contato com ela.
“A beleza do texto rosiano, ao atravessar o leitor, o convida a cruzar o Rubicão em direção à terceira margem, a da beleza. Sua obra ajuda a ‘lançar mundos no mundo’ e a criar vida, contribuindo para transformar a própria experiência subjetiva do leitor”, completa.
Criado em 2024, o projeto “Lendo Guimarães Rosa” realiza reuniões mensais e gratuitas na APL. A iniciativa já dedicou encontros a “Corpo de Baile” e “Sagarana” e, atualmente, concentra suas atividades no romance “Grande Sertão: Veredas”.
SERVIÇO
Lançamento de “Anatomia do Grande Sertão”, de Paulo Salles
Quando: 17 de novembro (terça-feira), às 16h
Onde: Academia Pernambucana de Letras – Avenida Rui Barbosa, 1596, Graças - Recife-PE
Entrada gratuita
Lançamento de “No Rastro de Rosa”, de Sylvia Leite
Quando: 21 de novembro (sábado), às 16h
Onde: Academia Pernambucana de Letras – Avenida Rui Barbosa, 1596, Graças - Recife-PE
Entrada gratuita
Instagram: @academiapernambucanadeletras
* Os encontros do projeto “Lendo Guimarães Rosa” acontecem das 15h às 16h, antes dos lançamentos.