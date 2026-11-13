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LITERATURA Academia Pernambucana de Letras promove lançamentos de livros inspirados em Guimarães Rosa Obras de Paulo Salles e Sylvia Leite exploram diferentes perspectivas de "Grande Sertão: Veredas" e serão apresentadas nos dias 17 e 21 de novembro, dentro de projeto de leitura dedicado ao escritor

A obra de João Guimarães Rosa ganha novos caminhos de interpretação em dois lançamentos promovidos pela Academia Pernambucana de Letras (APL), no Recife.

Nos dias 17 e 21 de novembro, a instituição recebe os autores Paulo Salles e Sylvia Leite para apresentar, respectivamente, os livros “Anatomia do Grande Sertão” e “No Rastro de Rosa”, ambos dedicados ao universo de “Grande Sertão: Veredas”, um dos títulos fundamentais da literatura brasileira.

As atividades começam às 15h, com o encontro mensal do projeto “Lendo Guimarães Rosa”, que promove a leitura compartilhada e a discussão da produção do escritor mineiro.

Coordenado pelo acadêmico Márcio Lucena, o grupo atualmente percorre as páginas de “Grande Sertão: Veredas”.

Na sequência, às 16h, os convidados participam de uma conversa com o público e autografam seus livros. A programação é gratuita e aberta aos interessados, sem necessidade de inscrição.

O primeiro lançamento, na terça-feira (17), apresenta “Anatomia do Grande Sertão”, de Paulo Salles. A publicação resulta de uma pesquisa desenvolvida ao longo de várias décadas, na qual o autor investiga a dimensão geográfica da narrativa de Rosa.

A partir dos territórios sertanejos que atravessam o romance, Salles propõe uma aproximação entre os espaços descritos na literatura e suas referências no mundo real.

No sábado (21), será a vez de “No Rastro de Rosa”, da jornalista Sylvia Leite. O livro reúne 24 reportagens produzidas a partir de sete viagens realizadas entre 2018 e 2025.

O itinerário percorre localidades do centro e do nordeste mineiro, além de alcançar o sertão da Bahia, em busca de lugares associados à vida e ao imaginário literário de Guimarães Rosa. A narrativa combina registros de viagem e observações da autora sobre os territórios visitados.

Para Márcio Lucena, as publicações oferecem diferentes possibilidades de aproximação com o escritor, inclusive para quem ainda não conhece sua literatura.

“Para quem já leu Guimarães Rosa é uma oportunidade de visitar esses lugares tão especiais. E mesmo para quem não leu, será uma viagem em excelente companhia”, afirma.

O acadêmico também ressalta a capacidade da escrita rosiana de modificar a percepção de quem entra em contato com ela.

“A beleza do texto rosiano, ao atravessar o leitor, o convida a cruzar o Rubicão em direção à terceira margem, a da beleza. Sua obra ajuda a ‘lançar mundos no mundo’ e a criar vida, contribuindo para transformar a própria experiência subjetiva do leitor”, completa.

Criado em 2024, o projeto “Lendo Guimarães Rosa” realiza reuniões mensais e gratuitas na APL. A iniciativa já dedicou encontros a “Corpo de Baile” e “Sagarana” e, atualmente, concentra suas atividades no romance “Grande Sertão: Veredas”.

SERVIÇO

Lançamento de “Anatomia do Grande Sertão”, de Paulo Salles

Quando: 17 de novembro (terça-feira), às 16h

Onde: Academia Pernambucana de Letras – Avenida Rui Barbosa, 1596, Graças - Recife-PE

Entrada gratuita

Lançamento de “No Rastro de Rosa”, de Sylvia Leite

Quando: 21 de novembro (sábado), às 16h

Onde: Academia Pernambucana de Letras – Avenida Rui Barbosa, 1596, Graças - Recife-PE

Entrada gratuita

Instagram: @academiapernambucanadeletras

* Os encontros do projeto “Lendo Guimarães Rosa” acontecem das 15h às 16h, antes dos lançamentos.

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