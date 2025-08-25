A- A+

música Academia Pernambucana de Letras recebe Projeto Aria Social em recital beneficente para Rodrigo Lins O evento acontece nos dias 30 e 31 de agosto e homenageia a pianista e professora Elyanna Caldas, falecida no último mês de junho

Rodrigo Lins se apresenta neste sábado (30) e domingo (31), às 17h, na Academia Pernambucana de Letras (APL). A apresentação é realizada com apoio do Aria Social, projeto que ele faz parte desde 2019, e tem como intuito arrecadar recursos para a viagem e a estadia do músico em Lisboa, em Portugal, onde ele estreia um show no Teatro Nacional São Carlos.

O cantor começou sua carreira no Conservatório Pernambucano de Música, sob orientação de Rosemary Carlos e seguiu como bacharel em música/canto na Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). Atualmente, ele é preparador vocal do elenco do musical “Capiba, pelas ruas eu vou”, onde ele também atua como solista barítono.

“[Barítono] É uma voz versátil, grave, mas poderosa, comumente encontrada na música clássica e em corais. Na ópera, interpretamos papéis viris, confiantes e até vilanescos”, explica Lins.

Desde então, ele tem atuado em diversas óperas em âmbito nacional, como "Carmen" (G. Bizet), "A Compadecida" (J. Siqueira), "Il Maledetto" (E. Fonseca), "Madama Butterfly" (G. Puccini) e "La Molinara" (G. Paisiello). Além de participar como solista em concertos como o "Magnificat" (J. S. Bach), o "Requiem" (W. A. Mozart) e o "Carmina Burana" (C. Orff).

Nos dias 30 e 31, o músico será acompanhado por Ednaldo Neves no piano em árias de ópera, canções de câmara e trechos de musical, totalizando 18 músicas que representam sua trajetória, desde o conservatório de música até participações em seleções internacionais e no projeto Aria Social. Entre os destaques do repertório estão Avant de Quitter ces Lieux (Charles Gounod, da ópera Faust), Resta Immobile (Gioacchino Rossini, da ópera William Tell) e Se Vuol Ballare (Wolfgang Amadeus Mozart, da ópera Le Nozze di Figaro).

A programação também reserva uma homenagem à pianista e professora Elyanna Caldas, falecida no último mês de junho.



"Recital beneficente do Barítono Rodrigo Lins - Um voo do Aria Social para o teatro de Lisboa"

Quando: Dias 30 e 31 de agosto, às 17h

Onde: Academia Pernambucana de Letras – Av. Rui Barbosa, 1596 - Graças, Recife

Ingressos a partir de R$ 50 pelo sympla

