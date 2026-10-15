Academia Pernambucana de Letras abre inscrições para Prêmio Literário
Inscrições podem ser feitas até 14 de dezembro nas categorias Ensaio, Conto e Poesia; premiação é de R$ 3 mil
Estão abertas as inscrições para o Prêmio Literário da Academia Pernambucana de Letras (APL) nas categorias Ensaio, Conto e Poesia - com premiação individual de R$ 3 mil.
Interessados podem realizar as inscrições gratuitamente até 14 de dezembro na própria APL, presencialmente, ou pelos Correios mediante envio da documentação necessária.
O regulamento para a edição do concurso pode ser consultado pelo site da Academia assim como pela página no Instagram da instituição.
O ganhador ou ganhadora de cada categoria terá o prêmio entregue em sessão solene que vai celebrar o aniversário da APL, em 26 de janeiro de 2027.
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“Esta edição marca a retomada da premiação contemplando um dos propósitos da Academia de reconhecer e valorizar a literatura pernambucana, além de estimular a revelação de novos talentos”, destaca a presidente da APL, Margarida Cantarelli.
Quem pode se inscrever?
Para se inscrever é preciso ser pernambucano - ou estar radicado no estado há mais de dez anos.
Ter livros escritos em português e publicados em formato impresso, na sua primeira edição, entre 1º de janeiro de 2025 e 31 de outubro de 2026, também está entre os requisitos.
Obras lançadas em plataformas digitais não serão aceitas.
A comissão julgadora será formada por membros da Academia Pernambucana de Letras e serão específicas para cada gênero literário.
Homenagem
A cada nova edição a premiação homenageia escritores e personalidades pernambucanas como forma de perpetuar o legado para a cultura local.
Em 2026 serão celebrados, em cada categoria: Prêmio Antônio Brito Alves (Categoria Ensaio), Prêmio Vânia Souto Carvalho (Categoria Conto) e Prêmio Edmir Domingues (Categoria Poesia).
Além dos vencedores a comissão julgadora poderá conceder até duas Menções Honrosas por categoria, totalizando nove premiações.
Nos casos de autoria coletiva, a quantia financeira correspondente ao prêmio será dividida em partes iguais entre os coautores.
SERVIÇO
Inscrições para o Prêmio Literário Academia Pernambucana de Letras
Quando: até 14 de dezembro de 2026
Onde: Sede da APL - Av. Rui Barbosa, 1596, Graças, Recife, das 9h às 16h ou via Correios
Informações: @academiadeletras_pe