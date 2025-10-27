Seg, 27 de Outubro

Literatura

Academia Recifense de Letras realiza sessão de posse dos novos acadêmicos nesta quarta (29)

Cerimônia ocorre na Academia Pernambucana de Letras, no bairro das Graças, Zona Norte do Recife

Academia Pernambucana de Letras (APL) recebe a solenidade de posse da Academia Recifense de Letras Academia Pernambucana de Letras (APL) recebe a solenidade de posse da Academia Recifense de Letras  - Foto: APL/Divulgação

A Academia Recifense de Letras realiza, nesta quarta-feira (29), às 15h, uma sessão solene de posse de cinco novos acadêmicos. A cerimônia ocorre na sede da Academia Pernambucana de Letras, no bairro das Graças, Zona Norte do Recife.

Na solenidade, tomarão posse os escritores Conceição Rodrigues (cadeira n° 33), Marcelo Reis Rodrigues da Silva (cadeira n°39), Luiz Gonzaga da Silva Cunha (cadeira n° 04), Raphaela Nicácio da Silva Lopes (cadeira n° 34) e Wanderson Sobral Florêncio (cadeira n° 21).

Novos acadêmicos

Conceição Rodrigues 
Natural de Arcoverde, no Sertão de Pernambuco, Conceição Rodrigues é professora, poeta, contista, romancista e cronista. A acadêmica também participa e organiza antologias, e faz leitura crítica e mentoria de obras literárias.

Conceição é autora de diversos livros como “Molhada até os ossos”, “Os dedos das santas costumam faiscar”, “Para dançar na cerca elétrica” (poemas) e de “E Deus não acudiu ninguém” (contos). A escritora também é coautora da obra "Semear", resultado de projeto homônimo que visou ao letramento literário dos estudantes de Pernambuco. 

Conceição RodriguesConceição Rodrigues é autora do livro "Os dedos das santas costumam faiscar" | Foto: Divulgação.

A acadêmica já recebeu menção honrosa no IV Prêmio Pernambuco de Literatura com o livro de contos “Corda para nós” e no V Prêmio Pernambuco de Literatura com o romance “323”.

Raphaela Nicácio
Natural do Recife, Raphaela Nicácio é professora, jornalista, escritora e editora. Ela é autora dos livros "Seu Joaquim e Dona Maria: Os Famosos Contadores de Histórias do Vale do São Francisco" (Menção Honrosa no Prêmio Elita Ferreira da Academia Pernambucana de Letras) e a "Biografia Viver é ter histórias para contar: Nelson Brandão". 

Raphaela também é responsável pelas antologias "Novos Horizontes", "Lendas do Nordeste", "Antologia das Águas", Antologia de Literatura Novo Horizonte e "Somos mais + 20 Autores Pernambucanos" (Vol. I e Vol II).

A escritora recebeu Menção Honrosa no Prêmio Elita Ferreira da Academia Pernambucana de Letras com o livro “As Histórias de Seu Joaquim e Dona Maria” e Menção Honrosa da Fundação Nacional Assis Chateubriand com a redação “Minha Cidade, Minha Vida”.

Raphaela NicácioRaphaela Nicácio já recebeu Menção Honrosa no Prêmio Elita Ferreira da Academia Pernambucana de Letras | Foto: Divulgação

Luiz Gonzaga da Cunha Silva
Natural de Vertentes, no Sertão de Pernambuco, Luiz Gonzaga da Cunha é graduado em filosofia e fez estudos nas áreas de teologia e sociologia.

Ele é autor das obras “O Menino que Encantava Borboletas, “As Travessuras de Luizinho e Seus Primos” e “Novas Aventuras de Luizinho e Seus Primos”, “A Viúva Virgem e Outros Contos”, “O Ancião e a Solidão”, “O Fim do Mistério no Palácio do Lago Azul”, “O Reino de Vênus”, e “O Menino que Queria ser Rico”.

Luiz Gonzaga da Cunha SilvaLuiz Gonzaga da Cunha Silva é autor de diversos livros infantojuvenil | Foto: Divulgação

Marcelo Reis
Natural do Recife, Marcelo é escritor, geólogo, foi professor titular do Departamento de Geologia da UFPE, mestre em Geologia pela UFPE e doutor em Geologia pela Universidade de Munique (Alemanha). 

Marcelo é autor dos livros de contos/crônicas: “Café da Manhã com Chet Baker” (2013), “Histórias Curtas Fortuítas” (2015) e “Reminiscências Revisitadas & Verdades Camufladas” (2025). 

O escritor também publicou contos em duas edições da Coletânea Literária Safira, editada pela Associação Brasileira de Engenheiros Escritores (Abraee).

Marcelo ReisMarcelo Reis é autor de diversos contos/crônicas | Foto: Divulgação

Wanderson Florêncio
Natural de Caruaru, Wanderson Florêncio é escritor, advogado e deputado estadual por Pernambuco. Ele também é membro honorário da Academia de Letras e Artes do Nordeste Brasileiro (Alane) e filiado à União Brasileira de Escritores (UBE).

Wanderson escreveu os livros “Conversando com o Recife” e deve lançar em breve as obras “A Caminho da Boulangerie” e “Haicais – Notas Poéticas do Autor”.

Wanderson FlorêncioWanderson Florêncio é escritor, advogado e deputado estadual | Foto: Divulgação

