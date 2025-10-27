Academia Recifense de Letras realiza sessão de posse dos novos acadêmicos nesta quarta (29)
Cerimônia ocorre na Academia Pernambucana de Letras, no bairro das Graças, Zona Norte do Recife
A Academia Recifense de Letras realiza, nesta quarta-feira (29), às 15h, uma sessão solene de posse de cinco novos acadêmicos. A cerimônia ocorre na sede da Academia Pernambucana de Letras, no bairro das Graças, Zona Norte do Recife.
Na solenidade, tomarão posse os escritores Conceição Rodrigues (cadeira n° 33), Marcelo Reis Rodrigues da Silva (cadeira n°39), Luiz Gonzaga da Silva Cunha (cadeira n° 04), Raphaela Nicácio da Silva Lopes (cadeira n° 34) e Wanderson Sobral Florêncio (cadeira n° 21).
Novos acadêmicos
Conceição Rodrigues
Natural de Arcoverde, no Sertão de Pernambuco, Conceição Rodrigues é professora, poeta, contista, romancista e cronista. A acadêmica também participa e organiza antologias, e faz leitura crítica e mentoria de obras literárias.
Conceição é autora de diversos livros como “Molhada até os ossos”, “Os dedos das santas costumam faiscar”, “Para dançar na cerca elétrica” (poemas) e de “E Deus não acudiu ninguém” (contos). A escritora também é coautora da obra "Semear", resultado de projeto homônimo que visou ao letramento literário dos estudantes de Pernambuco.
A acadêmica já recebeu menção honrosa no IV Prêmio Pernambuco de Literatura com o livro de contos “Corda para nós” e no V Prêmio Pernambuco de Literatura com o romance “323”.
Raphaela Nicácio
Natural do Recife, Raphaela Nicácio é professora, jornalista, escritora e editora. Ela é autora dos livros "Seu Joaquim e Dona Maria: Os Famosos Contadores de Histórias do Vale do São Francisco" (Menção Honrosa no Prêmio Elita Ferreira da Academia Pernambucana de Letras) e a "Biografia Viver é ter histórias para contar: Nelson Brandão".
Raphaela também é responsável pelas antologias "Novos Horizontes", "Lendas do Nordeste", "Antologia das Águas", Antologia de Literatura Novo Horizonte e "Somos mais + 20 Autores Pernambucanos" (Vol. I e Vol II).
A escritora recebeu Menção Honrosa no Prêmio Elita Ferreira da Academia Pernambucana de Letras com o livro “As Histórias de Seu Joaquim e Dona Maria” e Menção Honrosa da Fundação Nacional Assis Chateubriand com a redação “Minha Cidade, Minha Vida”.
Luiz Gonzaga da Cunha Silva
Natural de Vertentes, no Sertão de Pernambuco, Luiz Gonzaga da Cunha é graduado em filosofia e fez estudos nas áreas de teologia e sociologia.
Ele é autor das obras “O Menino que Encantava Borboletas, “As Travessuras de Luizinho e Seus Primos” e “Novas Aventuras de Luizinho e Seus Primos”, “A Viúva Virgem e Outros Contos”, “O Ancião e a Solidão”, “O Fim do Mistério no Palácio do Lago Azul”, “O Reino de Vênus”, e “O Menino que Queria ser Rico”.
Marcelo Reis
Natural do Recife, Marcelo é escritor, geólogo, foi professor titular do Departamento de Geologia da UFPE, mestre em Geologia pela UFPE e doutor em Geologia pela Universidade de Munique (Alemanha).
Marcelo é autor dos livros de contos/crônicas: “Café da Manhã com Chet Baker” (2013), “Histórias Curtas Fortuítas” (2015) e “Reminiscências Revisitadas & Verdades Camufladas” (2025).
O escritor também publicou contos em duas edições da Coletânea Literária Safira, editada pela Associação Brasileira de Engenheiros Escritores (Abraee).
Wanderson Florêncio
Natural de Caruaru, Wanderson Florêncio é escritor, advogado e deputado estadual por Pernambuco. Ele também é membro honorário da Academia de Letras e Artes do Nordeste Brasileiro (Alane) e filiado à União Brasileira de Escritores (UBE).
Wanderson escreveu os livros “Conversando com o Recife” e deve lançar em breve as obras “A Caminho da Boulangerie” e “Haicais – Notas Poéticas do Autor”.