Acamado, sem energia e quase sem voz: como foram últimos anos de Val Kilmer

Val Kilmer morreu na terça-feira, aos 65 anos, e, embora a notícia tenha sido uma surpresa para muitos de seus fãs, o ator sofria de problemas de saúde há muito tempo. Foi revelado que ele ficou acamado por anos antes de sua morte e que quase não tinha voz. Kilmer, que ganhou destaque em Hollywood graças aos seus papéis lendários em Top Gun e Batman e sua interpretação de Jim Morrison em The Doors, morreu durante a noite de 1º de abril em Los Angeles devido a uma pneumonia. A pessoa responsável por anunciar a triste notícia foi sua filha Mercedes.

Fontes próximas ao astro de Billy the Kid disseram ao TMZ que a saúde do ator estava se deteriorando e que ele estava sofrendo de falta de energia como resultado do tratamento contra o câncer que ele vinha fazendo desde seu diagnóstico em 2014. Por esse motivo, e apesar do fato de que, de acordo com estudos, ele estava livre do câncer, ele passou seus últimos anos acamado e incapaz de falar claramente.





Kilmer já havia sido hospitalizado no início deste ano, embora os motivos da internação não tenham sido divulgados à imprensa. Na semana passada, sua saúde piorou drasticamente e seu estado se tornou crítico. Nesse contexto, sua família e amigos mais próximos decidiram visitá-lo com frequência e passar mais tempo com ele no hospital.

A doença que afetou sua vida

Em 2014, o ator foi diagnosticado com câncer na garganta, doença da qual se recuperou posteriormente, segundo sua filha, mas que teve consequências em sua saúde e, consequentemente, em sua carreira profissional. Na verdade, desde então, suas aparições na tela grande se tornaram muito limitadas. Seu último papel foi uma breve aparição no sucesso de 2022 Top Gun: Maverick, estrelado por Tom Cruise, quase 40 anos depois do filme original em que Kilmer interpretou Tom “Iceman” Kazansky.

Durante anos, o ator tentou evitar rumores sobre sua saúde, mas ele finalmente se abriu sobre sua batalha contra o câncer de garganta durante uma entrevista publicada em dezembro de 2017 pelo The Hollywood Reporter. No artigo, ele revelou que sua batalha de dois anos contra o câncer de garganta havia "cobrado seu preço" de sua família e revelou que havia passado por um procedimento na traqueia que deixou sua voz rouca e sem fôlego.

Seus problemas de saúde se tornaram aparentes pela primeira vez em janeiro de 2015, quando um porta-voz disse à People que ele havia sido levado às pressas para o hospital “por causa de um possível tumor”. Pouco depois, o próprio Kilmer postou uma declaração em sua conta do Facebook negando ter um tumor. Lá, ele simplesmente relatou que havia passado por uma cirurgia.

Um talento encantador

Val Kilmer nasceu em 31 de dezembro de 1959, em Los Angeles, Califórnia, e conseguiu construir uma carreira de destaque em Hollywood, especialmente nas décadas de 1980 e 1990. Em 1984, ele estrelou a comédia Top Secret! , lançado na Argentina como Super Secret. Em 1986 trabalhou em Top Gun como Tom “Iceman” Kazansky e em 1988 no filme de fantasia Willow, baseado numa história de George Lucas (Star Wars) e dirigido por Ron Howard (O Grinch, Uma Mente Brilhante). Em 1995, ele interpretou Batman no filme dirigido por Joel Schumacher (Batman & Robin, Falling Down) e coestrelado por Nicole Kidman, Jim Carrey, Tommy Lee Jones e Drew Barrymore.

Em 1991, ele estrelou o filme The Doors, um filme biográfico sobre a banda americana de mesmo nome que surgiu em meados dos anos sessenta. Ele interpretou o vocalista do grupo, Jim Morrison, e dividiu o elenco com Meg Ryan, Kevin Dillom e Kyle MacLachlan, sob a direção de Oliver Stone (JFK, Nascido em 4 de julho). Ele também trabalhou em Fogo Contra Fogo (1995), ao lado de Robert De Niro e Al Pacino, e em O Santo (The Saint) dois anos depois.

O último grande projeto de Kilmer para o cinema foi Top Gun: Maverick , um dos filmes de maior bilheteria de 2022. Ele fez uma aparição especial e retornou ao papel de Homem de Gelo para filmar ao lado de Tom Cruise uma das cenas mais significativas da sequência, que foi lançada 36 anos após sua versão original. Como as cordas vocais de Val foram danificadas em 2015 após uma traqueotomia após seu diagnóstico de câncer na garganta, o filme usou inteligência artificial (IA) para restaurar sua voz.

