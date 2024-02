A- A+

Uma ação especial da Netflix foi iniciada no Recife nesta quinta-feira (22), precisamente em Boa Viagem, Zona Sul, no Segundo Jardim. Trata-se da figura do Appa, o bisão voador de “Avatar: O Último Mestre do Ar”.

Com visitação das 10h às 17h até o próximo domingo (25), a ação visa promover a série que estreou hoje na plataforma de streaming. Além do Appa, o protagonista Aang também atende aos fãs. A estudante Rebeca Karla, foi uma das visitantes do Appa gigante.

“É uma experiência maravilhosa. Sou fã desde que me conheço por gente e ter essa oportunidade de tirar com um dos meus animais fictícios favoritos foi incrível”, comentou Rebeca.

Já a maquiadora Ravenna Merêncio não perdeu a oportunidade e se caracterizou para a acompanhar a ação da Netflix, que em Pernambuco, foi realizada pela primeira vez.

“Quando eu assistia o desenho há alguns anos, eu nunca imaginei que ia ter um live-action que eu pudesse ver o Appa em tamanho real e o Aang igual”, contou, empolgada pela experiência.

Visita dos pequenos

A vibe fofa do Appa reuniu também crianças na fila para chegar perto do Bisao. O casal Matheus Lopes e Annie Goreti, por exemplo, foi com os filhos - de cinco e de um ano de idade

“Eu fico muito feliz de um coisa nível Netflix acontecendo aqui em Pernambuco. Viemos dar uma olhada como fãs da série, foi muito bacana. Espero que tenham outras em Recife. O Appa está muito bem feito, tem o rapaz de Aang muito massa. Vale muito a pena”, ressaltou o pai, Matheus.

Versão com atores da aclamada animação, a série acompanha Aang, o jovem Avatar, enquanto ele aprende a dominar os quatro elementos (Água, Terra, Fogo, Ar) para restaurar o equilíbrio de um mundo ameaçado pela aterrorizante Nação do Fogo.

Veja também

BBB 24 Pitel avalia comportamento de Davi em festa: "Não passou do limite"