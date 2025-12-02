A- A+

ESPUMAS AO VENTO "Espumas ao Vento", de Accioly Neto, ganha releitura com Zeca Baleiro e Mestrinho Clássico do vasto cancioneiro do pernambucano ganha lançamento no ano em que se completa 25 anos de sua partida

Para Zeca Baleiro, "uma honra fazer parte deste projeto lindo". O tanto quanto está sendo para os saudosos de música (das boas), ter de volta um clássico como "Espumas ao Vento" e em voz original de seu autor, Accioly Neto (1950-2000), junto ao cantor e compositor maranhense e à unanimidade da sanfona, Mestrinho, que também empresta sua voz à canção.

A novidade chegou às plataformas digitais no último 28 de novembro, sob produção de Alexandre Fontanet, que resgatou o cantar de Accioly Neto, cujo legado - que soma "algumas" centenas de músicas - segue vivo e atualizado por fazedores de arte País afora.







Além de Baleiro e Mestrinho, Elba Ramalho e Chico César são alguns dos nomes que já entoaram "Espumas ao Vento", umas das mais reproduzidas do cancioneiro nacional.



Vale destacar a interpretação dada por Elza Soares para a trilha do filme "Lisbela e o Prisioneiro" (2003) e, claro, com Fagner, nome decerto que a tornou mais conhecida.



Última gravação

Em ano em que é rememorada os 25 anos da partida de Accioly Neto, foi com Baleiro e Mestrinho que um dos gigantes da música nordestina foi celebrado, dando uma nova vida à canção gravada na década de 1970 e reverberada a partir de então.

Com Tereza e Talitha Accioly, respectivamente viúva e filha do artista, a Nas Nuvens Music Group viabilizou a releitura, com a voz de Accioly extraída da última gravação do pernambucano.

"Acredito que manter vivas as obras do meu pai seja uma missão de vida. São 25 anos de ausência e com este lançamento a gente trazendo a voz dele junto com dois artistas gigantes, além de uma grande emoção, é importante para que sua arte permaneça presente", ressalta Talitha.



"Quando a saudade invade o coração da gente"

Assim como "Espumas ao Vento", o vasto repertório de composições de Accioly Neto permanecem em reprodução constante em palcos, festas e redutos Brasil afora.



Que o diga "Lembrança de um Beijo", uma das mais aclamadas do artista pernambucano, imortalizada também pelo cearense Fagner.



Já "Quando Bate o Coração" segue em atividade plena na voz de Flávio José, que também tomou para si "Me Diz Amor" e "Asas da Ilusão" - forrobodó que faz coro com o público de festejos juninos que não abrem mão da essência da música nordestina, que tem em Accioly Neto um dos seus maiores representantes.



