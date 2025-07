A- A+

EXPECTATIVA AC/DC deve anunciar turnê no Brasil nos próximos dias Banda deve fazer três shows em São Paulo

A icônica banda australiana AC/DC deve anunciar uma nova passagem pelo Brasil nos próximos dias.

A informação foi publicada pelo colunista Ancelmo Gois, do jornal O Globo, que crava a realização de três apresentações no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, com expectativa de público de até 100 mil pessoas por noite.

Segundo o colunista, os shows devem ser promovidos pela produtora Live Nation, responsável por grandes turnês internacionais no país.

No entanto, a notícia ainda não foi confirmada oficialmente pelo grupo ou pela empresa.

Essa não é a primeira vez que rumores sobre uma nova turnê da banda no Brasil ganham força.

No final de 2023 e início de 2024, outros dois jornalistas, Lauro Jardim, também do O Globo, e José Norberto Flesch, conhecido por antecipar anúncios de shows, divulgaram que o AC/DC viria ao país ainda em 2024.

As informações, no entanto, não se concretizaram, o que faz com que a nova especulação seja recebida com certa cautela pelos fãs.

Se confirmada, essa será a quarta vez que o grupo desembarca em solo brasileiro.

A estreia aconteceu em 1985, na primeira edição do Rock in Rio. Em 1996, a banda voltou com a turnê Ballbreaker, passando por São Paulo e Curitiba.

Já a visita mais recente ocorreu em 2009, durante a turnê Black Ice, com apresentação única no estádio do Morumbi.

Com mais de 50 anos de estrada, o AC/DC segue como um dos nomes mais emblemáticos do rock mundial.

A formação atual traz Brian Johnson nos vocais, Angus Young na guitarra solo, Stevie Young na guitarra base, Chris Chaney no baixo e Matt Laug na bateria.

Em 2024, o grupo cumpriu uma série de 24 apresentações pela Europa, todas com grande adesão do público.

