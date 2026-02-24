Veja a setlist e o que esperar dos shows do AC/DC em São Paulo
Banda de rock australiana se apresenta no Brasil nesta terla-feira (24), no sábado (28) e em 4 de março
O AC/DC inicia nesta terça-feira (24) uma série de três apresentações com ingressos esgotados no Estádio do MorumBis, em São Paulo. Será a primeira passagem da banda pela América do Sul após 17 anos. O segundo show dos australianos será no sábado (28), e a terceira data, em 4 de março (veja horários abaixo).
A banda se apresentou no Brasil pela última vez em 2009, com a turnê do álbum Black Ice. Desta vez, traz para o País a turnê Power Up, com Angus Young na guitarra (único membro fundador do AC/DC que permanece na atual formação), Brian Johnson nos vocais, Stevie Young na guitarra, Chris Chaney no baixo e Matt Laug na bateria.
A turnê, que já passou pela Europa, Estados Unidos e Austrália, traz o rock clássico do AC/DC mesclado com faixas do último álbum, que dá nome à atração, Power Up, de 2020 (veja o provável setlist abaixo). É esperada uma grande estrutura para os shows: se a banda mantiver o que foi visto em datas anteriores, o palco deve contar com nove telões e uma longa passarela.
O show de abertura será da banda americana The Pretty Reckless, liderada pela vocalista e ex-atriz Taylor Momsen (de Gossip Girl).
Desde sábado, 21, está aberta em São Paulo a Pwr Up House, loja pop-up instalada pela banda para ampliar a experiência dos fãs. Com entrada gratuita, a ativação funciona no Tokio Marine Hall, na zona sul, até 4 de março, das 12h às 20h - exceto nos dias de show, quando abre às 10h.
Provável setlist do AC/DC no Brasil:
If You Want Blood (You’ve Got It)
Back in Black
Demon Fire
Shot Down in Flames
Thunderstruck
Have a Drink on Me
Hells Bells
Shot in the Dark
Stiff Upper Lip
Highway to Hell
Shoot to Thrill
Sin City
Jailbreak
Dirty Deeds Done Dirt Cheap
High Voltage
Riff Raf
You Shook Me All Night Long
Whole Lotta Rosie
Let There Be Rock
T.N.T.
For Those About to Rock (We Salute You)
Serviço:
"AC/DC: Power Up Tour no Brasil"
Quando: Terça-feira (24), sábado (28) e 4 de março
Onde: Estádio do MorumBis - Praça Roberto Gomes Pedrosa, 1, Morumbi, São Paulo
Abertura dos portões: 15h
Show de abertura - Pretty Reckless: 19h30
Horário do show do AC/DC: 21h