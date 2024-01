Acerto de contas, desabafo e surpresa: confira um resumo da madrugada do BBB 24

A- A+

O primeiro Sincerão - quadro que substitui o tradicional Jogo da Discórdia - na noite desta segunda (15), acirrou os ânimos na casa mais vigiada do Brasil e a movimentação de acertos de contas e intrigas se prolongou pela madrugada. Mesmo envolvendo apenas os emparedados, a dinâmica repercutiu em todo o elenco e foi assunto em quase todas as conversas da casa.

Desabafos e choros, acerto de contas entre os rivais Davi e Nizam, participante surpresa com aliados, rolou de tudo. Confira, abaixo, um resumo da madrugada que podem influenciar na eliminação desta terça.

De desabafo a acerto de contas

Raquele caiu no choro após ser chamada de planta no programa ao vivo. A sister desabafou com seus amigos mais próximos na casa. Protagonistas da mais recente rivalidade na casa, Davi e Nizam sentaram para conversar e aparar as arestas. Primeiro, Davi trocou uma ideia com Pizane e, depois, decidiu convidar Nizam para o acerto de contas, com a presença do MC Bin Laden. No fim da conversa, Davi se desculpou com Nizam após a confusão durante a madrugada de segunda-feira (15).



Pizane disse a Davi que o brother tem dificuldade de se mostrar vulnerável. "Às vezes, eu sinto que você se sente até mal em demonstrar fraqueza, não se sente à vontade em mostrar que está mal. Você quer parecer forte sempre. Isso, às vezes, é ruim", disse.

Repercussões sobre o Sincerão

Yasmin mudou de opinião e agora acredita na eliminação de Davi. Sem nomear ninguém, Rodriguinho disse que uma sister ficou "agressiva" durante dinâmica. JáVanessa Lopes disse que ficou "chocada" com a postura dos participantes. "As pessoas não são o que a gente acha que elas são e eu já sabia disso".



Conselhos entre participantes

A madrugada ainda reservou espaço para troca de conselhos, com Vinicius sugerindo para Isabelle não tomar as dores de Davi.

A sister, no entanto, saiu em defesa do baiano."Nós somos seres humanos. Você acha que ele não quis se defender? Você se defende da sua forma e ele da dele". Depois, Isabelle aconselhou Davi a se abrir mais com outros participantes. "Eu sou sua mana aqui, estou super aberta para conversar contigo, mas acho que você pode ouvir outra pessoa também", alertou.

Especulações sobre a Xepa

MC Bin Laden levantou uma dúvida, em conversa com Vanessa Lopes. Ele disse que desconfiou que Davi teria usado toda a comida da Xepa no café-da-manhã para "acabar a comida". O funkeiro disse que questionou o baiano sobre isso. Vanessa, por sua vez, disse acreditar que o gesto foi um pedido de desculpas dde Davi pela discussão após a formação do Paredão.



O grupo dos que não votam?

O pagodeiro Rodriguinho avisou que em sua estratégia de jogo não está prevista a participação em nenhum grupo e que não combinará votos. Wanessa, que estava no papo junto com Yasmin e Nizam, disse que fará o mesmo que o cantor. Já MC Bin Laden alertou que já há bastante gente jogando dentro da casa e que enxerga dois grupos formados dentro do BBB 24. O terceiro, argumentou o funkeito, ainda não vingou.



Um Paredão revelador

As articulações ardilosas de Nizam podem ser descobertas muito em breve. Na academia, Vinicius detalhou para MC Bin Ladem o que de fato Nizam falou sobre Vanessa Lopes no Quarto do Líder, revelando a real intenção do comentário do rapaz. Ao saber da história, Bin Laden disse estar alerta e afirmou que uma eliminação de Pizane traria respostas para o jogo sobre esse assunto. Vinicius revelou seu interesse em se aproximar de Wanessa e Yasmin para entender melhor o jogo das duas.

