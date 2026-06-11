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PATRIMÔNIO CULTURAL Acervo de Capiba é oficialmente tombado a nível estadual Conselho estadual aprova tombamento de acervo com milhares de partituras, fotografias, obras de arte e objetos ligados à trajetória do compositor

O legado artístico de Lourenço da Fonseca Barbosa, um dos nomes mais importantes da música pernambucana, passa a contar com salvaguarda oficial do Estado.

Em reunião realizada nesta quinta (11), o Conselho Estadual de Preservação do Patrimônio Cultural de Pernambuco aprovou, sem votos contrários, o tombamento do conjunto documental e artístico ligado ao compositor, consolidando sua proteção legal permanente.

A deliberação ocorreu na Casa de Oliveira Lima e assegura que o acervo não possa ser alienado, fragmentado ou sofrer alterações sem observância das normas de preservação patrimonial.

A medida também abre caminho para a captação de recursos e para a participação em programas públicos destinados à conservação de bens culturais.

Acervo precioso

O conjunto reconhecido reúne aproximadamente 11 mil partituras manuscritas, cerca de 4 mil registros fotográficos, cartas trocadas com o maestro César Guerra-Peixe, além de um piano centenário da fabricante alemã C. Bechstein e duas dezenas de pinturas produzidas pelo próprio Capiba.

Durante anos, todo esse material permaneceu sob os cuidados de sua viúva, Zezita Barbosa, em Surubim.

Antes da votação, representantes do Instituto Capiba destacaram a relevância histórica da decisão.

Diretor executivo da entidade, Amaro Filho ressaltou a responsabilidade que acompanha o novo status do acervo.

“Assumiremos o compromisso de fazer pleno uso desta chancela de proteção patrimonial, colocando-a a serviço da preservação, valorização e difusão do legado de Lourenço da Fonseca Barbosa, o nosso querido Capiba”, afirmou.

Amaro também atribuiu à dedicação de Zezita Barbosa a preservação do conjunto documental ao longo das décadas.

“Sem sua dedicação, seu zelo e sua persistência, provavelmente não estaríamos hoje aqui falando sobre Capiba e celebrando este importante reconhecimento”, declarou.

A instituição responsável pela guarda e difusão da obra do compositor mantém atualmente diversos projetos voltados à preservação e à circulação de seu legado.

Entre eles está a campanha “Numa mulher não se bate nem com uma flor”, desenvolvida em parceria com o Clube Carnavalesco Homem da Meia-Noite e o Coletivo Mulher Vida, com foco na conscientização sobre a violência contra as mulheres.

Ao final do encontro, a permanência da contribuição cultural de Capiba foi celebrada pelos participantes. Em tom de homenagem, Amaro Filho recorreu a uma frase que sintetizou o sentimento da ocasião: “Queiram ou não queiram os juízes, Capiba é madeira de lei que o cupim não rói!”.



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