fotografia Acervo Digital Museu da Cidade do Recife ganha mais de 126 mil fotos nesta quinta-feira (31) O evento de lançamento contará com a palestra de Josivan Rodrigues, idealizador do projeto incentivado pelo Funcultura

O acervo do projeto Acervo Digital Museu da Cidade do Recife ganha um novo conjunto nesta quinta-feira (31). Formado por versões fac-similares, em formato PDF, dos 67 livros de tombo da coleção fotográfica do MCR, organizados pela instituição museal desde a sua inauguração, no início da década de 1980, o trabalho de pesquisa e digitalização será apresentado por seu idealizador e equipe envolvida na ação em palestra gratuita no equipamento cultural situado no antigo Forte das Cinco Pontas, bairro de São José.

O projeto cultural foi desenvolvido pelo pesquisador e fotógrafo Josivan Rodrigues junto a equipe do museu, com incentivo do Fundo Pernambucano de Incentivo à Cultura – Funcultura, da Fundarpe, Secretaria de Cultura do Governo de Pernambuco.

O acesso a esses livros de tombo, objeto do projeto, que reúnem mais de 126 mil itens (parte de um universo de 200 mil em toda a coleção fotográfica), se dava apenas de forma presencial, obrigando os interessados a realizar suas consultas unicamente no setor de pesquisa do museu. Rodrigues, também produtor cultural do projeto, enfatiza que a iniciativa visa principalmente a democratização da informação.

“A disponibilização virtual dos livros de tombo agrega valor cultural à cidade, permitindo que pesquisadores, estudantes e a população em geral tenham acesso facilitado a esse patrimônio histórico e cultural”, declara.

Boa parte das fotografias foram produzidas e reunidas pela Diretoria de Estatística, Propaganda e Turismo (DEPT) e, posteriormente, pela Diretoria de Documentação e Cultura (DDC), ao longo das décadas de 1930 a 1950. No hall de créditos das imagens, figuram renomados fotógrafos, a exemplo de Alexandre Berzin, mas também é possível passear pelos livros de tombo e conhecer imagens raras da capital. Mandel, Benício Wetley Dias e muitos outros também capturaram momentos que abrangem as décadas de 1940 e 1950 e de 1979 até meados da década de 1980.

“Esta digitalização e oferta do conteúdo de boa parte o acervo iconográfico, antes de tudo reafirma o compromisso e o papel social do Museu da Cidade do Recife de ofertar informações sobre o Recife de formas cada vez mais acessíveis,” pontua Sandro Vasconcelos, historiador responsável pelo Núcleo de Pesquisas do Museu da Cidade do Recife.

O conteúdo será disponibilizado gratuitamente para consulta e download no website da instituição. Uma série de cartões postais com imagens do acervo também foi produzida para divulgar o projeto e será distribuída gratuitamente aos visitantes do museu.

SERVIÇO

Palestra de Lançamento do Catálogo do Acervo Fotográfico do Museu da Cidade do Recife

Quando: Quinta-feira (31) às 19h

Onde: Museu da Cidade do Recife - Forte das Cinco Pontas, São José

Mais informações: (81) 3134-3750

Acesso gratuito

