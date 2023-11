A- A+

DANÇA Acervo RecorDança celebra 20 anos com lançamentos de resultados de pesquisas Ações do coletivo são frutos de projetos sobre acessibilidade, frevo e dança vogue

Comemorando 20 anos de existência, o Acervo RecorDança realiza ações com incentivo do Funcultura no mês de dezembro. Em ações presenciais e virtuais nos dias 7, 14 e 15 de dezembro, em Olinda e no Recife, o coletivo de pesquisadoras vai lançar os resultados de dois projetos.

“Memória da Dança em Pernambuco: artistas com deficiência e acessibilidade”, um dos projetos, mapeou artistas da dança com deficiência no Estado, assim como criações artísticas do campo com acessibilidade comunicacional. Já Comunidades-Dança: que mundos movem?” tratou de investigar o conceito de comunidade no campo da dança, mergulhando nas realidades do frevo e do vogue.

Os conteúdos que resultam das pesquisas serão disponibilizados no site do Acervo RecorDança, com acesso público e gratuito. O calendário de ações começa no dia 7, às 19h, no Clube Vassourinhas de Olinda, onde as pesquisadoras lançarão uma entrevista em vídeo com a passista e mestra Adriana do Frevo e a obra audiovisual intitulada “Comunidades dança: Cia Brasil por Dança”.

No dia 14, às 16h, com transmissão pelo YouTube, serão apresentados cinco vídeo que resultam da pesquisa sobre artistas da dança com deficiência. Além disso, será lançado um ensaio, em texto e áudio, sobre como foi o processo de mapeamento com esse recorte específico e o resultado da recriação da audiodescrição do espetáculo “Leve”, do Coletivo Lugar Comum.

Encerrando a programação, no dia 15,, às 15h, o Acervo RecorDança lança, no Museu de Arte Moderna Aloísio Magalhães (MAMAM), um episódio especial do podcast “Histórias ao Pé do Ouvido - Vogue”. Também será lançada a obra audiovisual “Comunidades-dança: Vogue 4 Recife”, que revelam o dia a dia de artistas que trabalham e praticam a dança vogue no Brasil.



