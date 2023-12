Acervo RecorDança celebra 20 anos de existência lançando novos conteúdos

A- A+

O Acervo RecorDança está completando 20 anos e, para celebrar essas duas décadas em que vem catalogando, organizando e difundindo as memórias das danças em Pernambuco, lança os resultados dos projetos “Memória da Dança em Pernambuco: artistas com deficiência e acessibilidade” e “Comunidades-Dança: que mundos movem?”, com ações presenciais e virtuais que começaram nesta quinta (7) e também acontecem nos dias 14 e 15 de dezembro, em Olinda e Recife.

Atualmente, as pesquisadoras Ailce Moreira, Elis Costa, Ju Brainer e Taína Veríssimo vêm tocando o projeto, pioneiro no Brasil em organizar, virtualmente (www.acervorecordanca.com), a memória da dança, em um constante trabalho de atualização. Hoje, o acervo reúne mais de mil fotos, 200 vídeos, 60 biografias, 13 históricos de grupos e 200 fichas de espetáculos.

Lançamentos

Na noite desta quinta (7), as pesquisadoras do RecorDança apresentaram, na sede do Clube Vassourinhas, em Olinda, o projeto “Comunidades-Dança: que mundos movem?”, que resultou em entrevista (vídeo) com a passista e mestra Adriana do Frevo e na obra audiovisual “Comunidades dança: Cia Brasil por Dança”. Os dois materiais trazem as memórias e o cotidiano da Cia Brasil por Dança, uma referência do frevo em Olinda.

No dia 14, acontece uma live – no canal do RecorDança no Youtube – para apresentar resultado de pesquisa sobre artistas da dança com deficiência e obras que disponibilizam ferramentas e acessibilidade comunicacional. Serão cinco entrevistas em vídeo, um ensaio sobre o processo de mapeamento e pesquisa com esse recorte e o resultado da recriação da audiodescrição do espetáculo Leve, do Coletivo Lugar Comum.

Já no dia 15, o RecorDança ocupa o Museu de Arte Moderna Aloísio Magalhães (MAMAM), no centro do Recife, para lançar um episódio especial do podcast “Histórias ao Pé do Ouvido – Vogue” e também a obra audiovisual “Comunidades-dança: Vogue 4 Recife”, mostrando o dia a dia dos artistas que praticam o vogue.

