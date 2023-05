A- A+

Dança Acervo RecorDança mapeia artistas da dança com deficiência e criações com acessibilidade Pessoas interessadas podem participar através de formulários disponibilizados em link no Instagram do coletivo @acervorecordanca até o dia 2 de junho

O Acervo RecorDança, coletivo de pesquisadoras que há quase 20 anos vêm catalogando, organizando e difundindo as memórias das danças do Estado em um acervo on-line, lança o projeto “Memória da dança em Pernambuco: artistas com deficiência e acessibilidade”. A pesquisa tem o objetivo de mapear, no Estado, artistas da dança com deficiência, assim como criações artísticas do campo com acessibilidade comunicacional.



As pessoas interessadas em contribuir com a ação podem participar e também registrar seus trabalhos acessando os formulários disponibilizados em link na bio do Instagram @acervorecordanca, do dia 15 de maio ao dia 02 de junho. O projeto tem apoio do Fundo Pernambucano de Incentivo à Cultura (Funcultura-PE) e está sendo realizado em parceria com a VouSer Acessibilidade.

De acordo com dados do último censo do Instituto Brasileiro de Geografia Estatística (IBGE), divulgado em 2010, 23,9% da população brasileira apresenta alguma deficiência, ou seja, mais de 45 milhões de pessoas. Em Pernambuco, são cerca de 2,5 milhões, representando 27,58% da população do Estado.



No entanto, ainda não há um recorte específico sobre artistas com deficiência e produções artísticas criadas de forma acessível ou que contam com recursos de acessibilidade em Pernambuco. A partir dessa constatação, o Acervo RecorDança idealizou o projeto no intuito de produzir uma memória organizada desse percurso na dança.

“Acreditamos que cuidando dessa memória contribuímos com a equidade de direitos e respeito à diversidade e dignidade humana. O mapeamento tem o intuito de dar início ao registro dessa memória, incluindo no acervo os documentos resultantes dos estudos que estamos realizando sobre artistas com deficiência e acessibilidade na produção de dança em Pernambuco. A pesquisa também visa promover reflexões e ampliar o alcance das memórias das danças pernambucanas para outros públicos. É uma ação que contribui para a democratização da participação na história e do acesso à informação das danças produzidas em Pernambuco, ao mesmo tempo em que estimula a continuidade e o aprimoramento do Acervo RecorDança, que é um dos pioneiros em memória da dança no País”, explicam Ailce Moreira, Elis Costa, Ju Brainer e Taína Veríssimo, pesquisadoras do Acervo RecorDança.

Para possibilitar o mapeamento, o coletivo construiu dois formulários, um destinado a artistas da dança com deficiência atuantes em Pernambuco e o outro às produções artísticas em dança que contem com acessibilidade comunicacional ou que sejam criações acessíveis, realizadas no Estado. Ambos formulários estão disponíveis na bio do Instagram @acervorecordanca e contam com tradução em Libras. Artistas da dança com deficiência podem responder aos dois formulários, desde que tenham participado também de criações com acessibilidade comunicacional ou acessíveis. Pessoas sem deficiência, que participaram de obras com acessibilidade comunicacional ou acessíveis, também podem participar respondendo o formulário correspondente a esta temática.

Sobre o formulário direcionado para artistas com deficiência – O Acervo RecorDança está interessado em identificar quem são os artistas da dança com deficiência em Pernambuco e, principalmente, suas experiências nesse campo artístico. O coletivo considera levantar dados para refletir sobre as atuações na dança de PCDs (profissional, amadora, estudantil, etc.); como se dá a formação em dança desses artistas; que tipo de organização é mais frequente nessa atuação (são em sua maioria artistas solo? Integram coletivos ou instituições especializadas em PCDs?); há quanto tempo atuam na dança e quais funções desempenham. Além disso, também é considerada a experiência desses artistas como espectadores da dança e como se dá essa vivência.

Sobre o formulário direcionado para obras com acessibilidade comunicacional ou acessíveis - O interesse é coletar dados acerca das criações de dança em Pernambuco com recursos de acessibilidade ou acessíveis (trabalhos que tenham a acessibilidade como um elemento desde o seu processo criativo, e que, por isso, podem ser fruídos por todas as pessoas, com e sem deficiências, sem a necessidade de tradução através de recursos de acessibilidade comunicacional); quais recursos de acessibilidade comunicacional são mais utilizados; quais as motivações para a criação de obras acessíveis ou que contam com recursos de acessibilidade; e relatos de experiências dos e das artistas que já participaram de criações que considerem essa dimensão da inclusão.

“Você já viu artistas da dança com deficiência? Já foi em espetáculo com intérprete de Libras, audiodescrição? Na dança, pessoas com deficiência têm pouco espaço para atuar e há poucos trabalhos com acessibilidade. Para nós, Acervo RecorDança, é importante mapear esses artistas e criações acessíveis a esse público. O mapeamento é parte dos resultados desta pesquisa, os quais serão divulgados integralmente ao final do projeto numa apresentação pública e ficarão disponíveis e acessíveis gratuitamente no site do RecorDança. Contribuímos, assim, com o reconhecimento de artistas PCDs e espectadores com deficiência e também com a salvaguarda dessa memória das danças de Pernambuco”, reafirmam as pesquisadoras do Acervo Recordança.

Acervo RecorDança

É um coletivo de pesquisadoras atuantes em Pernambuco, que ao longo de 19 anos vêm cuidando da memória da dança do Estado a partir da realização de exposições, seminários, publicações, documentários e vídeos, podcasts e atualização constante do acervo on-line. Hoje, o acervo reúne mais de 1500 registros das danças pernambucanas, entre fotos, vídeos, biografias, históricos de grupos e fichas de espetáculos. O RecorDança é pioneiro no Brasil em organizar, digitalmente, as memórias das danças, que vem, através da constante atuação de suas pesquisadoras, nos eventos nacionais e internacionais, divulgando as narrativas dos artistas, grupos e acontecimentos da dança local.

Não é de agora que o RecorDança busca assimilar às atividades do acervo ações de acessibilidade comunicacional e vem garantindo, aos poucos, que o material disponível seja também acessado por usuários com deficiência. Ações como promover visitação guiada para pessoas com deficiência auditiva, contando com mediação em Libras, em exposições do acervo e disponibilização de legendas em Braille nas mesmas ocasiões, além da produção de podcasts como resultado de projetos de pesquisas, facilitando o acesso a pessoas com deficiência visual, são algumas das iniciativas nesse sentido. Recentemente, o site do acervo também ganhou recursos de acessibilidade para pessoas com baixa visão e daltonismo.

SERVIÇO

Convocatória para mapeamento do Acervo RecorDança

Data: formulários disponíveis de 15 de maio a 02 de junho de 2023

Para participar: link na bio do Instagram @acervorecordanca

