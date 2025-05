Acessórios não-oficiais de Lady Gaga fazem sucesso na praia de Copacabana

A- A+

Vai um leque, um copo, uma canga ou camiseta de Lady Gaga para guardar de recordação do show histórico na praia de Copacabana, que acontece no sábado, dia 3?



Se for levar tudo que é oferecido nos arredores do palco, na altura Copacabana Palace, hotel onde ela está hospedada, dá para gastar uma boa grana. Mas, como diz o ditado, ''quem não chora não mama'' e saber negociar é fundamental.

Na manhã da sexta-feira (2), véspera do show, dava para levar uma faixa com o nome da diva americana por R$ 10 (o item mais barato encontrado pela reportagem) e camisetas por uma média de R$ 70 – mas um vendedor dizia ter um modelo que podia chegar a R$ 200. Copos saiam por uma média de R$ 20; leques iam de R$ 40 a R$ 70; cangas foram encontradas por R$ 65.

O empresário de Americana (SP) William Fakeiti, de 41 anos, conseguiu comprar um leque com a estampa Abracadabra, em referência a uma música da cantora, por R$ 40.

– Ele (o vendedor) falou R$ 70, a gente chorou e saiu por R$ 40, mas, para o cara do lado, ele fez a R$ 60 (risos) – contou William, que ainda está em busca de uma camiseta, mas não encontrou no bairro o modelo que quer. – No dia do show, ele falou que chega a R$ 100. Mas, se eu fosse ele, faria igual. Porque, para o trabalhador informal, este é o momento de fazerem dinheiro. A mulher está ali (aponta o hotel), tem que ser caro.

Quem fez bom negócio foram os amigos Luciele Toniolo, de 36 anos, e Wellington Silva, de 34, ambos de Mauá (SP). A analista de contas e o publicitário compraram camisetas por R$ 60, o preço mais barato do dia – mas “madrugaram”. Não eram nem 9h da manhã, a porta do hotel ainda estava vazia, quando fizeram o “investimento”.

– A gente não trouxe nada na mala para o show, então tivemos que comprar agora. Provavelmente vou comprar copo e leque, até porque deve estar quente à noite – disse Wellington. – Minha expectativa é gastar mais uns R$ 100, R$ 150 com adereços. Vale a pena, a gente esperou tanto esse show.

Valeu a pena também para Maria Zanette, de Carlos Barbosa (RS), gastar R$ 70 numa blusa da cantora. A aposentada de 70 anos divide com o filho, Marcos, o amor pela cantora. Mas só ela animou de levar a blusa.

– Vim (ao Rio) só para ver a Gaga. É a primeira coisa que compro. Por que tu não pegou também a camiseta? – perguntou ela ao filho.

Veja abaixo a média de preços dos itens não-oficiais de Lady Gaga vendidos por ambulantes em Copacabana

(Valores consultados na manhã de sexta-feira)

Camisetas: R$ 70

Cangas: R$ 65

Faixas pequenas: R$ 10

Copos: R$ 20

Leques: R$ 50

