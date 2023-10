A- A+

Cinema Achada em caixa de papelão, nave usada em "Star Wars" é leiloada por US$ 3,1 milhões Segundo a Heritage Auctions, responsável pelo leilão, este já é o item mais valioso já arrematado relacionado à franquia

Um modelo do caça estelar X-Wing usado no filme "Star Wars: episódio IV – Uma nova esperança" foi leiloado por US$ 3,135 milhões neste domingo (15). Segundo a Heritage Auctions, responsável pelo leilão, este já é o item mais valioso já arrematado relacionado à franquia.

O caça, que mede 20 polegadas, estava desaparecido por décadas e foi encontrado numa caixa de papelão na garagem do modelista Greg Jein, que morreu em maio do ano passado, aos 76 anos. Jein foi um designer que criou miniaturas para efeitos especiais no cinema e na TV a partir dos anos 1970, incluindo "Star Wars".

O modelo do X-Wing leiloado neste domingo foi usado na batalha final do "Episódio IV". O item foi feito sob medida para fotos em close, apresentando detalhes como asas articuladas e estragos causados pela batalha.

