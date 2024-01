"Acho que ela vota em mim", Fernanda especula sobre voto de uma das sisters; saiba quem

A- A+

Durante conversa no quarto Gnomo, Fernanda e Pitel avaliam os possíveis votos dos brothers e sisters. "Aqui, esse negócio de olhar é muito engraçado, porque o olhar manda em tudo", diz Fernanda. "Já que ninguém pode falar", completa Pitel.



"É! Aí você repara um olhinho ali perdido em você, já fica esperto", continua a niteroiense. "Eu reparei em um olhar meio esquisito da Giovanna para mim."

Fernanda continua: "Eu não estava de marcação, de ficar vigiando não. Eu estava sentada no sofá, com todo mundo ali no sofá, ela falava com todo mundo, mas não me olhava. E o Lucas estava do meu lado, quando ela falasse com o Lucas, ela podia olhar para mim porque ele estava do meu lado, mas ela não me olhava. Ela não conseguia me olhar de jeito nenhum", contou a confeiteira.

"Acho que ela vota em mim dessa vez, fácil. Eu reparei, porque eles não conseguem falar direito. A Raquele ainda fala comigo, o Michel ainda fala comigo, mas ela é como se já não quisesse nem mais falar. Ela não está nem mais tentando. Ela deve estar querendo votar em mim e está sem graça de ficar falando comigo e vai votar em mim, deve ser isso", conclui Fernanda.

Veja também

SUCESSO Raphaela Santos canta "Meio Termo" nos Ensaios da Anitta e leva público ao delírio