FILME Aclamado pela crítica, 'Pecadores' surpreende e lidera bilheteria de cinema nos EUA

O terror de vampiros “Pecadores” (Sinners), que marca uma nova parceria de Ryan Coogler e Michael B. Jordan após “Pantera Negra”, conquistou o topo das bilheterias dos Estados Unidos em seu fim de semana de estreia. Mesmo tendo classificação indicativa para maiores (o que teoricamente limitaria a amplitude do seu público), o filme arrecadou US$ 45,6 milhões em 3.308 cinemas da América do Norte, superando as projeções e deixando para trás “Um filme Minecraft”, que vinha liderando o ranking havia duas semanas. O longa também somou US$ 15,4 milhões em outros países (ele estreou quinta-feira, 17, no Brasil), alcançando US$ 61 milhões no total global.

A estreia de “Pecadores” representa a maior bilheteria de estreia de um filme original (ou seja, não baseado em um produto anterior) nos EUA desde antes da pandemia. Em 2019, “Nós”, de Jordan Peele (outro diretor negro que alia sucessos de público e crítica) estreou com US$ 71 milhões.

Ambientado nos anos 1930, “Pecadores” acompanha os irmãos gêmeos Smoke e Stack, interpretados por Jordan, que após alguns anos em Chicago retornam ao Sul dos Estados Unidos para abrir um bar com atrações musicais e acabam enfrentando uma invasão de vampiros. O filme recebeu nota “A” do público nas pesquisas realizadas nas saídas das salas de cinema pelo serviço CinemaScore, um feito raro para o gênero de terror, que não registrava essa nota há mais de 35 anos. A recepção da crítica também foi excepcional, com 98% de aprovação no site Rotten Tomatoes, um indício de que o filme pode ter uma trajetória longeva nos cinemas.

“Um filme Minecraft” ficou em segundo lugar, com impressionantes US$ 41,3 milhões no terceiro fim de semana. Inspirado pelo famoso videogame e estrelado por Jack Black e Jason Momoa, o longa já acumula US$ 344 milhões nos Estados Unidos e US$ 720,8 milhões no total mundial, sendo o filme de Hollywood mais lucrativo do ano até agora.

