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STREAMING Ações da Netflix despencam mesmo com receitas trimestrais superando expectativas Empresa enfrenta concorrência cada vez maior de outros serviços de streaming e plataformas de vídeos curtos

As ações da Netflix caíram mais de 8% nesta quinta-feira (16), depois que a gigante do streaming informou que obteve receitas trimestrais de US$ 12,25 bilhões (R$ 61,25 bilhões), uma quantia que superou ligeiramente as expectativas.

A carta sobre os resultados dirigida aos investidores chegou acompanhada da notícia de que o cofundador Reed Hastings deixará a empresa quando terminar seu mandato como presidente do conselho de administração em junho.

A Netflix enfrenta uma concorrência cada vez maior de outros serviços de streaming, bem como de plataformas de vídeos de formato curto como TikTok, que competem pela atenção das pessoas.

A queda no preço das ações veio mesmo depois que a Netflix registrou lucro de 5,28 bilhões de dólares (R$ 26,4 bilhões), impulsionado por uma comissão recebida pelo cancelamento de um acordo para adquirir a Warner Bros. Discovery.

Durante o trimestre que acaba de concluir, a Netflix não quis melhorar sua oferta de aquisição da Warner Bros., cedendo diante da oferta rival da Paramount Skydance, ao decidir que o acordo já não seria atrativo financeiramente.

A Netflix recebeu uma taxa de rescisão de US$ 2,8 bilhões (R$ 14 bilhões) relacionada ao acordo cancelado, segundo o relatório de resultados.

O fato de a Netflix não seguir adiante com o acordo provavelmente fará com que o lendário estúdio de Hollywood Warner Bros. — e um grupo de propriedades televisivas que inclui a CNN — caia nas mãos da Paramount, remodelando fundamentalmente o cenário midiático dos Estados Unidos.

O acordo da Paramount para comprar a Warner Bros. Discovery está em fase de aprovação regulatória e por parte dos acionistas.

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