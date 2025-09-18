Acordo de R$ 53 milhões para show de Justin Bieber no Coachella foi feito por ele próprio
Cantor foi anunciado como a principal atração do festival em abril, nos Estados Unidos
Justin Bieber costurou o acordo do show que realizará no Coachella no ano que vem “totalmente sozinho”. Sim, sem agente mesmo. E não foi por qualquer valor: o artista receberá cerca de US$ 10 milhões (o equivalente R$ 53 milhões), de acordo com a revista americana Rolling Stone. O festival na Califórnia, nos Estados Unidos, será realizado nos dias 10 a 12 e 17 a 19 de abril — e a estrela pop se apresentará nos dois finais de semana.
O cantor, que foi anunciado na noite da última segunda-feira (15) como a atração principal, trabalhou “diretamente” com a produção do festival para negociar os termos de sua apresentação, segundo a revista.
“É um movimento inovador para um headliner, e é algo que ele construiu inteiramente por conta própria”, afirmou uma pessoa próxima ao cantor à publicação americana. “Entre ser headliner do Coachella e o sucesso do ‘Swag’ (álbum de estúdio que o cantor lançou neste ano), está claro que este é o início de uma nova e empolgante fase para Justin, uma em que ele está totalmente no controle.”
Apesar da negociação sem agente, o valor de US$ 10 milhões para a apresentação — que representa US$ 5 milhões para cada fim de semana — está em linha com outras atrações principais que já se apresentaram no Coachella. O show de Justin Bieber no festival americano marcará o retorno do cantor em apresentações nos Estados Unidos. A última do cantor no país foi realizada em 2022, na Justice World Tour.
Outras apresentações já bem esperadas incluem as de Sabrina Carpenter, Karol G e Anyma.