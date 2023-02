A- A+

Televisão "Acostumem-se", diz Bella Ramsey, a Ellie de "The Last of Us", sobre representatividade LGBTQIA+ Em entrevista, atriz rebateu comentários homofóbicos sobre personagens e histórias queer na série e nos jogos

A atriz Bella Ramsey, a jovem Ellie no sucesso da HBO “The Last of Us”, aproveitou uma recente entrevista à GQ para rebater comentários homofóbicos feitos à série e às pessoas envolvidas na produção: “acostumem-se”.

Desde os jogos de videogame, “The Last of Us” já sofria com ataques homofóbicos devido às histórias carregadas de representatividade e personagens abertamente parte da comunidade LGBTQIA+, a exemplo da própria protagonista Ellie.

Enquanto as histórias queer nos jogos ganham mais força na sequência, que será adaptada na segunda temporada da série de TV, a representatividade tem ganhado força já no primeiro ano da versão da HBO.

“As pessoas vão pensar o que quiserem pensar. Se você não quer assistir ao programa porque tem histórias gays, porque tem um personagem trans, isso é com você, e você está perdendo. Não vão me deixar com medo”, disse Ramsey, que é não-binário e também tem sido alvo de ataques.

