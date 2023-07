A- A+

O público do Festival de Inverno de Garanhuns (FIG) levou um susto, na noite da última segunda-feira (24), após uma acrobata despencar durante uma apresentação. Luana Velasques fazia seu número, suspensa em um trapézio, quando passou mal e caiu do equipamento.

A apresentação do Gran Circo Puma, grupo do qual Luana faz parte, ocorria no Parque Euclides Dourados. Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram o momento em que a artista circense desaba da estrutura e cai em um colchão no solo. Desacordada, ela é socorrida por uma pessoa da equipe.

Por meio de um comunicado enviado à imprensa, a Secretaria de Cultura de Pernambuco (Secult-PE), que organiza o FIG, informou que a artista passou por um mal súbito, mas não teve ferimentos. “Ela estava nervosa, tensa e acabou se sentindo indisposta enquanto fazia seu número num trapézio”, apontou.

Acrobata passa mal e despenca de estrutura durante apresentação do Festival de Garanhuns; veja vídeo - https://t.co/0zdA3YF2EJ pic.twitter.com/hqSs45WWrQ — Folha de Pernambuco (@folhape) July 25, 2023

“Ao cair do aparelho, ela foi socorrida pelos seus familiares num primeiro momento e ao sair do picadeiro e ir para o camarim, recebeu o atendimento dos bombeiros civis, que ficam de plantão na Lona de Circo Índia Morena, em tempo integral. Cerca de 40 minutos após o incidente, por vontade própria, Luana voltou ao picadeiro para apresentar o número que ela não tinha conseguido fazer anteriormente, por estar se sentindo bem e por respeito ao público presente que lotava o circo”, complementou a nota.

Em outro vídeo, Luana comentou o acidente. “Estou bem. O que aconteceu foi só um susto. Vida de artista é assim mesmo. Acontece com todo mundo. Eu quis voltar ao picadeiro por vontade própria e em respeito ao público. Muito obrigado por se preocuparem”, disse.

Veja também

Hollywood Estrelas de Hollywood apoiam em Nova York atores em greve