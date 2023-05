A- A+

SHAKIRA "Acróstico": veja letra da nova música de Shakira para os filhos e entenda possíveis recados para ex Canção foi escrita para Milan e Sasha, frutos do casamento da cantora colombiana com o jogador: "Amar você serve como anestesia para a dor/ me faz sentir melhor", diz trecho

A cantora Shakira lançou "Acróstico'', seu novo single, para os filhos Milan e Sasha, frutos de seu casamento com o ex-jogador de futebol Gerard Piqué. O clipe da música mostra uma mãe passarinha com seus filhotes no ninho. Mas fãs fizeram leituras mais atentas à letra, principalmente depois que ela passou a usar algumas músicas como válvula de escape para a dolorosa separação que teve a estudante Clara Chía Martí como pivô. Em "Shakira: Bzrp Music Sessions vol. 53", gravada com o rapper argentino Bizarrap, a colombiana revelou ter sido traída pelo ex-marido. Em ''Monotonía'', ela falou sobre o fim de um relacionamento amoroso e chegou ao topo das paradas. Na sua mais recente canção, Piqué está em segundo plano, mas, dizem os fãs, está lá. Veja a letra e entenda os possíveis recados.

Letra da música

"Você me ensinou que o amor não é uma fraude, e que quando é real, não acaba. Eu tentei não deixar você me ver chorar, não mostrar minha fragilidade, mas As coisas nem sempre são como sonhamos. Às vezes corremos, mas não chegamos. Nunca duvide que estarei aqui. Fale comigo, eu vou ouvir… E mesmo que a vida me trate assim, Serei forte só por você. Tudo o que eu quero é a sua felicidade E estar com você. Seu sorriso é minha fraqueza. Amar você Serve como anestesia para a dor, Me faz sentir melhor. Estou aqui para o que você precisar. Você veio para completar quem eu sou. Quebrou-se apenas um prato, não toda a louça, E embora eu não saiba como virar a outra face, Aprender a perdoar é sábio, Que apenas amor saia desses lábios. Se as coisas se danificam, não são jogadas fora, são consertadas, Os problemas são enfrentados e confrontados. Temos que rir da vida, Apesar das feridas que doem. Se eu tiver que dar meu coração inteiro, Mesmo que me machuque sem motivo. Tudo o que eu quero é a sua felicidade E estar com você. Seu sorriso é minha fraqueza. Amar você Serve como anestesia para a dor, Me faz sentir melhor. Estou aqui para o que você precisar. Você veio para completar quem eu sou. Serve como anestesia para a dor, Me faz sentir melhor. Estou aqui para o que você precisar. Você veio para completar quem eu sou.

Desilusão com o fim do casamento

"Você me ensinou que o amor não é uma farsa/ E que quando é real não acaba/ Eu tentei não me ver chorar/ Que você não veja minha fragilidade/ Mas as coisas nem sempre são como sonhamos/ As vezes corremos mas não chegamos".

Perdão dela para infidelidades dele ao longo do casamento

"Se as coisas se danificam, não são jogadas fora, são consertadas/ Os problemas são enfrentados e confrontados".

Volta por cima depois da separação

"Temos que rir da vida/ Apesar das feridas que doem".

Amor pelos filhos ameniza dor da separação

"Amar você/ Serve como anestesia para a dor/ Me faz sentir melhor".

Veja também

CULTURA Saiba quem é Luiz Joaquim, novo coordenador do Cinema da Fundação