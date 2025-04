A- A+

inteligência artificial Action figure no ChatGPT: saiba como gerar imagem de boneco colecionável com suas fotos Os usuários estão compartilhando o resultado da funcionalidade com imagens de celebridades

Na última semana, a apropriação do estilo do Studio Ghibli para a reprodução de ilustrações geradas por ferramentas de imagem do ChatGPT alcançou um enorme sucesso na internet, entretanto já temos uma nova trend.



As pessoas estão criando imagens pelo chatbot de inteligência artificial da OpenIA para gerar representações em action figure (boneco de ação colecionável).

Nas redes sociais, os usuários estão compartilhando o resultado da funcionalidade. Além de imagens geradas com atores, músicos, atletas e personagens fictícios, as pessoas também entraram na façanha utilizando suas próprias fotos.

Para criar uma imagem no estilo Action Figure é preciso acessar o site do ChatGPT, fazer o login ou se inscrever na plataforma, enviar o arquivo com a foto desejada e escrever detalhadamente o comando.



Peça para a inteligência artificial gerar um boneco colecionável com as características exatas da foto enviada em uma embalagem igual à de brinquedos vendidos em lojas, com a descrição da feição do personagem e dos acessórios em miniatura solicitados, bem como os textos que devem vir com a caixa.

Confira exemplos de ilustrações em Action Figure:

Muito além dos estúdios Ghibli, o Chat GPT consegue fazer praticamente qualquer visual



Olha que demais isso aqui, ele pode te transformar em action figure, é só acertar o prompt



No caso, eu pedi pra me fazer meu boneco no estilo GI JOE - Comandos em Ação e ficou muito legal: pic.twitter.com/WZ1NUguvSZ Paulo (@pauloap) April 3, 2025

Generate the image with ChatGPT's 4o Image Model

Start with the brand-new 4o image model from ChatGPT.

Here's a structured prompt to turn any character into a toy



Photorealistic image of a <> action figure, packaged vertically in a premium collectible blister pic.twitter.com/puD1a3UtJp Pierrick Chevallier | IA (@CharaspowerAI) April 1, 2025

OK, we love this ChatGPT 4o Action Figure game pic.twitter.com/JkqBTBYALz Digital da Vincis (@davincisdigital) April 3, 2025

