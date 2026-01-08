Actor Awards revela indicados, mas Wagner Moura fica de fora; veja lista completa
A indicação, no entanto, era improvável, visto que o Sindicato dos Atores tende a priorizar indicações de conterrâneos
O The Actor Awards, antigo SAG Awards, anunciou na tarde desta quarta-feira, 7, os indicados à 32ª edição da premiação realizada pelo Sindicato dos Atores dos Estados Unidos. O prêmio, um dos mais tradicionais dos EUA, é considerado um dos principais termômetros para as indicações ao Oscar.
O ator Wagner Moura, que poderia ter sido indicado por sua atuação em O Agente Secreto, acabou ficando de fora da lista. A indicação, no entanto, era improvável, visto que o Sindicato dos Atores tende a priorizar indicações de conterrâneos. A brasileira Fernanda Torres, por exemplo, foi esnobada em 2025 por seu papel em Ainda Estou Aqui. Em 2023, a alemã Sandra Hüller também não foi indicada por sua atuação em Anatomia de uma Queda.
Leia também
• Revista americana aposta em vitórias de Wagner Moura e "O Agente Secreto" no Globo de Ouro
• Melhor Ator e melhor drinque: o baiano Wagner Moura homenageado com coquetel no New York Film Critic
• Wagner Moura vence prêmio de melhor ator em Nova York e ganha elogios de Lupita Nyong'o
Outra ausência sentida na premiação foi o elenco de Valor Sentimental. Nomes como Stellan Skarsgård, Renate Reinsve e Inga Ibsdotter Lilleaas são tidos como fortes concorrentes ao Oscar, mas foram esquecidos pelo prêmio. Até mesmo Elle Fanning, atriz norte-americana que integra a produção de Joachim Trier, foi esnobada.
A cerimônia do prêmio ocorre no dia 1º de março, 10 dias antes do Oscar, a partir das 22h (horário de Brasília). O evento, que ocorre em Los Angeles, será transmitido ao vivo pela Netflix. O ator Harrison Ford receberá o Life Achievement Award, prêmio honorário de carreira, durante a premiação.
Veja a lista de indicados ao Actor Awards 2026
Cinema
Melhor Elenco de Filme
Frankenstein
Hamnet
Marty Supreme
Uma Batalha Após a Outra
Pecadores
Melhor Ator de Filme
Timothée Chalamet, por Marty Supreme
Leonardo DiCaprio, por Uma Batalha Após a Outra
Ethan Hawke, por Blue Moon
Michael B. Jordan, por Pecadores
Jesse Plemons, por Bugonia
Melhor Atriz de Filme
Jesse Buckley, por Hamnet: A Vida Antes de Hamlet
Rose Byrne, por Se Eu Tivesse Pernas, Eu Te Chutaria
Kate Hudson, por Song Sung Blue
Chase Infiniti, por Uma Batalha Após a Outra
Emma Stone, por Bugonia
Melhor Ator Coadjuvante de Filme
Miles Caton, por Pecadores
Benicio Del Toro, por Uma Batalha Após a Outra
Jacob Elordi, por Frankenstein
Paul Mescal, por Hamnet: A Vida Antes de Hamlet
Sean Penn, por Uma Batalha Após a Outra
Melhor Atriz Coadjuvante de Filme
Odessa A’zion, por Marty Supreme
Ariana Grande, por Wicked: Parte 2
Amy Madigan, por A Hora do Mal
Wunmi Musaku, por Pecadores
Teyana Taylor, por Uma Batalha Após a Outra
Televisão
Melhor Elenco de Série de Drama
A Diplomata
Landman
The Pitt
Ruptura
The White Lotus
Melhor Elenco de Série de Comédia
Abbott Elementary
O Urso
Hacks
Only Murders in the Building
O Estúdio
Melhor Ator de Série de Drama
Sterling K. Brown, por Paradise
Billy Crudup, por The Morning Show
Walton Goggins, por The White Lotus
Gary Oldman, por Slow Horses
Noah Wyle, por The Pitt
Melhor Atriz de Série de Drama
Britt Lower, por Ruptura
Parker Posey, por The White Lotus
Keri Russell, por A Diplomata
Rhea Seehorn, por Pluribus
Aimee Lou Wood, por The White Lotus
Melhor Ator de Série de Comédia
Ike Barinholtz, por O Estúdio
Adam Brody, por Ninguém Quer
Ted Danson, por Um Espião Infiltrado
Seth Rogen, por O Estúdio
Martin Short, por Only Murders in the Building
Melhor Atriz de Série de Comédia
Kathryn Hahn, por O Estúdio
Catherine O’Hara, por O Estúdio
Jenna Ortega, por Wandinha
Jean Smart, por Hacks
Kristen Wiig, por Palm Royale
Melhor Ator de Minissérie ou Filme para TV
Jason Bateman, por Black Rabbit
Owen Cooper, por Adolescência
Stephen Graham, por Adolescência
Charlie Hunnam, por Monstro: A História de Ed Gein
Matthew Rhys, por O Monstro em Mim
Melhor Atriz de Minissérie ou Filme para TV
Claire Danes, por O Monstro em Mim
Erin Doherty, por Adolescência
Sarah Snook, por All Her Fault
Christine Tremarco, por Adolescência
Michelle Williams, por Morrendo Por Sexo