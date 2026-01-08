Qui, 08 de Janeiro

AUDIOVISUAL

Actor Awards revela indicados, mas Wagner Moura fica de fora; veja lista completa

A indicação, no entanto, era improvável, visto que o Sindicato dos Atores tende a priorizar indicações de conterrâneos

Wagner MouraWagner Moura - Foto: Michael Tran / AFP

O The Actor Awards, antigo SAG Awards, anunciou na tarde desta quarta-feira, 7, os indicados à 32ª edição da premiação realizada pelo Sindicato dos Atores dos Estados Unidos. O prêmio, um dos mais tradicionais dos EUA, é considerado um dos principais termômetros para as indicações ao Oscar.

O ator Wagner Moura, que poderia ter sido indicado por sua atuação em O Agente Secreto, acabou ficando de fora da lista. A indicação, no entanto, era improvável, visto que o Sindicato dos Atores tende a priorizar indicações de conterrâneos. A brasileira Fernanda Torres, por exemplo, foi esnobada em 2025 por seu papel em Ainda Estou Aqui. Em 2023, a alemã Sandra Hüller também não foi indicada por sua atuação em Anatomia de uma Queda.

 

Outra ausência sentida na premiação foi o elenco de Valor Sentimental. Nomes como Stellan Skarsgård, Renate Reinsve e Inga Ibsdotter Lilleaas são tidos como fortes concorrentes ao Oscar, mas foram esquecidos pelo prêmio. Até mesmo Elle Fanning, atriz norte-americana que integra a produção de Joachim Trier, foi esnobada.

A cerimônia do prêmio ocorre no dia 1º de março, 10 dias antes do Oscar, a partir das 22h (horário de Brasília). O evento, que ocorre em Los Angeles, será transmitido ao vivo pela Netflix. O ator Harrison Ford receberá o Life Achievement Award, prêmio honorário de carreira, durante a premiação.

Veja a lista de indicados ao Actor Awards 2026

Cinema

Melhor Elenco de Filme

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

Uma Batalha Após a Outra

Pecadores

Melhor Ator de Filme

Timothée Chalamet, por Marty Supreme

Leonardo DiCaprio, por Uma Batalha Após a Outra

Ethan Hawke, por Blue Moon

Michael B. Jordan, por Pecadores

Jesse Plemons, por Bugonia

Melhor Atriz de Filme

Jesse Buckley, por Hamnet: A Vida Antes de Hamlet

Rose Byrne, por Se Eu Tivesse Pernas, Eu Te Chutaria

Kate Hudson, por Song Sung Blue

Chase Infiniti, por Uma Batalha Após a Outra

Emma Stone, por Bugonia

Melhor Ator Coadjuvante de Filme

Miles Caton, por Pecadores

Benicio Del Toro, por Uma Batalha Após a Outra

Jacob Elordi, por Frankenstein

Paul Mescal, por Hamnet: A Vida Antes de Hamlet

Sean Penn, por Uma Batalha Após a Outra

Melhor Atriz Coadjuvante de Filme

Odessa A’zion, por Marty Supreme

Ariana Grande, por Wicked: Parte 2

Amy Madigan, por A Hora do Mal

Wunmi Musaku, por Pecadores

Teyana Taylor, por Uma Batalha Após a Outra

Televisão

Melhor Elenco de Série de Drama

A Diplomata

Landman

The Pitt

Ruptura

The White Lotus

Melhor Elenco de Série de Comédia

Abbott Elementary

O Urso

Hacks

Only Murders in the Building

O Estúdio

Melhor Ator de Série de Drama

Sterling K. Brown, por Paradise

Billy Crudup, por The Morning Show

Walton Goggins, por The White Lotus

Gary Oldman, por Slow Horses

Noah Wyle, por The Pitt

Melhor Atriz de Série de Drama

Britt Lower, por Ruptura

Parker Posey, por The White Lotus

Keri Russell, por A Diplomata

Rhea Seehorn, por Pluribus

Aimee Lou Wood, por The White Lotus

Melhor Ator de Série de Comédia

Ike Barinholtz, por O Estúdio

Adam Brody, por Ninguém Quer

Ted Danson, por Um Espião Infiltrado

Seth Rogen, por O Estúdio

Martin Short, por Only Murders in the Building

Melhor Atriz de Série de Comédia

Kathryn Hahn, por O Estúdio

Catherine O’Hara, por O Estúdio

Jenna Ortega, por Wandinha

Jean Smart, por Hacks

Kristen Wiig, por Palm Royale

Melhor Ator de Minissérie ou Filme para TV

Jason Bateman, por Black Rabbit

Owen Cooper, por Adolescência

Stephen Graham, por Adolescência

Charlie Hunnam, por Monstro: A História de Ed Gein

Matthew Rhys, por O Monstro em Mim

Melhor Atriz de Minissérie ou Filme para TV

Claire Danes, por O Monstro em Mim

Erin Doherty, por Adolescência

Sarah Snook, por All Her Fault

Christine Tremarco, por Adolescência

Michelle Williams, por Morrendo Por Sexo

