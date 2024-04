A- A+

CINEMA Açude que serviu de cenário para 'Bacurau' enche após 13 anos, e diretor celebra; veja População da cidade de Acari, no Rio Grande do Norte, faz vigília no local para acompanhar sangria do reservatório, o principal no Estado

O açude de Gargalheiras, na cidade de Acari (RN), está próximo de atingir o nível máximo de sua capacidade — e deve transbordar em breve, de acordo com especialistas. Patrimônio histórico, geográfico, paisagístico, ambiental e turístico do Rio Grande do Norte, o local serviu de locação para o filme "Bacurau" (2019) e foi cenário para o esconderijo do personagem Luga (interpretado pelo ator Silvero Pereira) no longa-metragem de Kleber Mendonça Filho.

Imagens mostrando o antes e o depois do lugar vêm sendo compartilhadas nas redes sociais. Parte dos moradores da cidade faz uma vigília ao redor do açude, desde a noite da última segunda-feira (1º), para não perder o momento em que Gargalheiras sangrar (transbordar). "Em Acari, a expectativa pela sangria do Gargalheiras é em clima de Copa do Mundo. Tem gente que vai varar a noite na beira do açude só pra ser o primeiro a ver a água verte", comentou um morador do local.

O cineasta Kleber Mendonça Filho, que dirigiu "Bacurau", também celebrou o fato por meio do X (antigo Twitter). "Deve sangrar hoje pela primeira vez. Chega dá uma tontura ver as duas fotos", escreveu ele, ao compartilhar fotos do lugar seco e cheio de água.

A última vez que o açude de Gargalheiras sangrou foi em 2011. A "sangria" é o termo usado para quando o reservatório transborda, ultrapassando o nível de 100% da capacidade. Principal reservatório do Rio Grande do Norte, com capacidade para mais de 44 milhões de metros cúbicos de água, o local ficou totalmente seco em alguns momentos entre os anos de 2017, 2018 e 2019.

O aumento no nível do Gargalheiras foi impulsionado pelas chuvas que caíram recentemente no estado e também pela sangria do Açude Dourado, em Currais Novos, que levou parte da água para o açude da cidade de Acari. No relatório semanal mais recente divulgado pelo Instituto de Gestão de Águas do RN (Igarn), na última quinta-feira (28), o Açude Gargalheira apresentava 36% de acúmulo de água — e esse já era o maior volume registrado desde 2012.

