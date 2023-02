AC/UFPE apresenta projeção de encerramento de pesquisa em fotografia sobre a nudez masculina

A- A+

Nesta segunda-feira (13), a partir das 18h30, o Centro Cultural Benfica (IAC/UFPE) recebe a projeção de encerramento do projeto Narrativas da Nudez, pesquisa cultural da fotógrafa pernambucana Hannah Sá, que resulta de sua dissertação de mestrado. O projeto foi realizado através do Fundo Pernambucano de Incentivo à Cultura – Funcultura.

A exposição audiovisual contará com imagens dos ensaios de nudez masculina realizados à distância pela fotógrafa, em meio à pandemia de Covid-19, além de seus trabalhos presenciais produzidos em 2017 e 2018. Trechos dos relatos da experiência vivenciada por parte dos modelos também irão compor o momento.

A ação, que será aberta ao público, acontecerá junto com a sessão de modelagem viva do grupo Risco!, integrada à disciplina eletiva do curso de Artes Visuais da UFPE.

Acesse o Narrativas da Nudez

Narrativas da Nudez no Instagram

SOBRE A FOTÓGRAFA

Hannah Sá é mestre em Design pela UFPE. Trabalhou na equipe criativa do Cinema da Fundação Joaquim Nabuco e Cinemateca Pernambucana, em festivais de cinema e em obras audiovisuais. Trabalha com Branding e Design, além de desenvolver pesquisas sobre arte e fotografia contemporânea.

SERVIÇO

PROJEÇÃO DE ENCERRAMENTO DO PROJETO NARRATIVAS DA NUDEZ

Local: Centro Cultural Benfica – IAC/UFPE (Rua da Benfica, 157, Madalena, Recife-PE)

Data: 13 de fevereiro de 2023

Horário: A partir das 18h30

Contato: [email protected]

