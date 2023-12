A- A+

FAMÍLIA REAL Acusação de racismo, condenação e confissões: veja as principais polêmicas da família real em 2023 Príncipe Harry e a Duquesa de Sussex estiveram no centro de diversas controvérsias da coroa britânico

Conhecida pelo envolvimento em histórias polêmicas e brigas familiares, a coroa britânica foi estremecida em 2023. O caçula do rei Charles III, príncipe Harry, abriu o ano com o lançamento de um polêmico livro de memorias. A obra veio depois de uma série de acusações feitas por Harry e Meghan desde 2020, quando o casal anunciou que se afastaria das atribuições reais.

Livro bombástico

Neste ano, o príncipe Harry lançou um polêmico livro de memórias chamado "O que sobra". Dentre os relatos vazados, estão histórias em que Harry conta como perdeu a virgindade, admite ter feito uso de drogas na adolescência e uma alega ter matado 25 pessoas enquanto servia o exército britânico no Afeganistão, o que lhe rendeu uma repreensão dos radicais islâmicos do Talibã. A obra teve grande repercussão.

Documentário polêmico

O livro foi lançado na sequência da série documental de seis horas da Netflix, "Harry & Meghan", na qual o casal novamente expôs queixas com a família real e a mídia britânica. Se o casal esperava obter simpatia, pesquisas recentes parecem mostrar que estão tendo o efeito oposto - pelo menos no Reino Unido. Uma avaliação da YouGov, na época, descobriu que 64% agora têm uma visão negativa do até então popular príncipe ruivo. Esta foi a classificação mais baixa de todos os tempos já obtida por ele. Na mesma linha, Meghan também teve uma pontuação desanimadora. A empresa é referência internacional de pesquisa de mercado baseada na internet.



Climão na coroação do Rei Charles III

A cerimônia de coroação, que ocorreu em maio deste ano, em Londres, foi marcada por polêmicas. Enquanto o príncipe William assumiu um papel de destaque na primeira fileira, Harry foi considerado ‘escanteado’, gerando rumores de que o caçula teria sido convidado de última hora para o almoço pós-coroação. A entronização da rainha consorte Camilla foi outro ponto de polêmica, já que o affair com o atual rei causou o fim do casamento com a megapopular princesa Diana.

Racismo

A biografia 'Endgame: Inside the Royal Family and the Monarchy’s Fight for Survival' (Fim do jogo: Por dentro da família real e a luta da monarquia pela sobrevivência, na tradução livre em português), escrita pelo jornalista britânico Omid Scobie, provocou polêmica na Holanda. O livro menciona duas pessoas envolvidas no episódio revelado na bombástica entrevista de Meghan Markle à apresentadora americana Oprah Winfrey, na qual a mulher do príncipe Harry afirmou que membros da família real britânica expressaram "preocupação" com a cor da pele do filho do casal, Archie, antes mesmo de seu nascimento.



Scobie, que escreveu e editou a versão em inglês do livro, culpou a tradução em holandês, e afirmou ao jornal Daily Mail que jamais nomeou ninguém com envolvimento no caso. Markle teria confidenciado ao Rei Charles III os nomes dos dois membros da família real britânica envolvidos no episódio racista sofrido por ela, em 2021. A atriz americana teria escrito uma série de cartas ao rei britânico, nomeando os responsáveis pelos comentários.

"Deixado no escuro"

Segundo o mesmo jornalista, o Príncipe Harry não teria sido informado sobre o estado de saúde de sua avó, a Rainha Elizabeth II, antes dela falecer no dia 8 de setembro de 2022, aos 96 anos. Omid Scobie afirmou que o príncipe e sua esposa Meghan Markle "não tinham ideia" dos preparos do Palácio de Buckingham e de que a Rainha poderia morrer nas horas seguintes.

O Duque de Sussex soube através de um telefonema de número desconhecido, que somente atendeu após insistência da esposa. Seu pai, Rei Charles III, ao telefone lhe disse que ele e a rainha consorte Camilla Parker Bowles estavam a caminho de Balmoral, lugar onde a Rainha acabou falecendo.

Família rompida

A divulgação das fotos oficiais do rei Charles III e da rainha Camilla depois da coroação em maio chamou atenção pelas ausências. Não estão na foto os príncipes Harry — e a esposa Meghan Markle, duquesa de Sussex — e Andrew, reforçando a mensagem de quebra de vínculos com a família. A imagem reuniu, da esquerda para a direita: o duque de Kent (Edward, primo de Elizabeth II), a duquesa de Gloucester (Brigitte, esposa de Richard), o duque de Gloucester (Richard, primo de Elizabeth II), o vice-almirante Sir Tim Laurence (marido de Anne), a princesa real (Anne, irmã de Charles), o rei Charles III, a rainha Camilla, o príncipe e a princesa de Gales (William, filho do rei, e a esposa Catherine), a duquesa de Edimburgo (Sophie), a princesa Alexandra (prima de Elizabeth II) e o duque de Edimburgo (Edward, irmão mais novo do rei).

Condenado

Primeiro membro da família real a prestar depoimento em mais de um século, o príncipe Harry foi condenado por um juiz britânico, nesta segunda-feira (11), a pagar 48.447 libras (US$ 60.780, ou R$ 300,2 mil) ao jornal "Mail on Sunday", após perder um dos casos em um processo por difamação contra o tabloide. Entre as inúmeras ações movidas pelo filho caçula do rei Charles III contra jornais britânicos, uma delas se referia a uma matéria sobre sua proteção policial quando estava no Reino Unido.

Publicado em fevereiro de 2022, o artigo acusava Harry — erroneamente, segundo sua defesa — de ter "mentido" e de ter "tentado manter em segredo" seu recurso contra o governo para tentar obter proteção policial no país.

Harry e Meghan ‘despejados'

O casal se despediu oficialmente do Frogmore Cottage, imóvel próximo ao Castelo de Windsor que o rei Charles III decidiu retirar do filho e da nora numa aparente retaliação pela publicação, no início deste ano, do livro de memórias "O que sobra".

Em abril, Harry chegou a ficar em Frogmore House para acompanhar o andamento do processo contra tabloides britânicos. Agora, o relatório sobre o inventário dos bens da realeza aponta que Frogmore House está "vago".

