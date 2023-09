A- A+

FAMOSOS Acusações contra Shakira por evasão fiscal somam R$ 103,8 milhões; entenda Autoridades alegam que cantora não pagou impostos devidamente no período em que esteve no país, e pena pode chegar a oito anos de prisão

Uma nova acusação por fraude fiscal recai, desde a última terça-feira (27), sobre a cantora Shakira, na Espanha. A artista colombiana — que já vinha sendo investigada por dois crimes fiscais suspeitos, relacionados a evasão fiscal — é agora acusada pelo não pagamento de US$ 7 milhões (o equivalente a R$ 35 milhões) em tributos fiscais e impostos. Juntando ambas as acusações, a soma do que a cantora supostamente deve ao governo espanhol chega a R$ 103,8 milhões.

Promotores de Barcelona acusam a estrela pop de usar uma empresa offshore localizada num paraíso fiscal para burlar o pagamento dos impostos, como informou a agência notícias Associated Press. Em julho, autoridades anunciaram que iriam investigar a alegada fraude ocorrida em 2018, na Espanha.

Shakira ainda será julgada por outro caso semelhante, em que é acusada por evasão fiscal de US$ 13,9 milhões (R$ 69,8 milhões) — também por supostamente não pagar impostos de renda entre 2012 a 2014.

O Ministério Público espanhol ressalta que as acusações de fraude fiscal são sustentadas pelo fato de que Shakira passou mais de metade do ano na Espanha ao longo do período citado, apesar de a artista indicar que sua residência, nessa época, era em Bahamas, no Caribe. A legislação fiscal espanhola estipula que qualquer pessoa que viva no país há mais de seis meses é considerada residente e deve pagar impostos.

Shakira pode ser presa?

Caso seja condenada no primeiro julgamento, a cantora Shakira pode levar a pena de até oito anos de prisão. A colombiana nega todas as acusações. Numa entrevista recente par a revista "Elle", ela afirmou que o caso está ancorado em "falsas acusações" e frisou que "não passou 183 dias" na Espanha durante esses anos porque estava "ocupada cumprindo compromissos profissionais em todo o mundo".

"Paguei tudo o que eles alegaram que eu devia, mesmo antes de a ação ser aberta. Então, a partir de hoje, devo zero a eles", acrescentou Shakira. "É sabido que as autoridades fiscais espanholas fazem isso muitas vezes, não só com celebridades como eu. Isso também acontece injustamente com o contribuinte normal. É apenas o estilo deles. Mas estou confiante de que tenho provas suficientes para apoiar o meu caso e que a justiça prevalecerá a meu favor", reforçou a cantora.

