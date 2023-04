A- A+

EUA Acusações criminais contra Baldwin por tiro fatal em set de "Rust" serão retiradas Em outubro de 2021, as gravações do filme viraram tragédia quando Baldwin disparou uma arma que acabou matando a diretora de fotografia

As acusações contra o ator norte-americano Alec Baldwin, acusado de homicídio culposo após um disparo fatal no set de filmagens do faroeste "Rust" em 2021, serão retiradas, afirmaram seus advogados nesta quinta-feira (20).

"Recebemos com satisfação a decisão de encerrar o caso contra Alec Baldwin e encorajamos uma investigação adequada sobre os fatos e circunstâncias deste trágico acidente", disseram Luke Nikas e Alex Spiro em comunicado à AFP.

Em 21 de outubro de 2021, as gravações do filme em um rancho no Novo México viraram tragédia quando Baldwin disparou uma arma que supostamente continha apenas balas falsas, mas acabou matando a diretora de fotografia Halyna Hutchins, de 42 anos, e ferindo o diretor Joel Souza.

O incidente chocou Hollywood e provocou apelos pela proibição de armas de fogo nos sets de filmagem.

O anúncio do encerramento do processo, revelado nesta quinta pela revista especializada Deadline e outros meios de comunicação americanos, ocorre no mesmo dia em que as filmagens do filme são retomadas em Montana.

Alec Baldwin, conhecido principalmente por seu papel na série "30 Rock", sempre afirmou sua inocência.

Segundo o ator, garantiram a ele que sua arma era inofensiva. Além disso, negou ter puxado o gatilho, uma afirmação questionada por vários especialistas.

Após sua acusação formal, sua defesa imediatamente denunciou um "terrível erro judicial". Baldwin estava sujeito a enfrentar até 18 meses de prisão e uma multa de 5.000 dólares.

