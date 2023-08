A- A+

FAMOSOS Acusada de ameaça, ex-BBB Gabi Martins terá que ir a audiência na Justiça do Rio de Janeiro Samantha Carla acusa a artista de tê-la ameaçado por suposto ciúme do seu então namorado, o cantor Thierry

A Justiça do Rio determinou que um oficial de justiça intime a ex-BBB e cantora Gabriela Martins para um audiência de conciliação em São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos. Uma mulher, identificada como Samantha Carla, acusa a artista de tê-la ameaçado por suposto ciúme do seu então namorado, o cantor Thierry. Samantha Carla registrou uma ocorrência online na Delegacia de Polícia da cidade.

A informação foi publicada, em primeira mão, pela revista "Veja". Dados da consulta pública do processo no Tribunal de Justiça do Rio destacam que uma audiência de conciliação do caso foi adiada, em junho deste ano, porque nenhuma das partes compareceu a ela.

Uma nova sessão foi marcada para o próximo 30 de outubro. A Justiça do Rio determinou o envio de uma carta às autoridades judiciárias de Minas Gerais para que a artista mineira fosse informada da nova data. O processo corre no Juizado Especial Adjunto Criminal da comarca da cidade.

Segundo a "Veja", a denunciante relatou outros problemas com namoradas de famosos que fizeram shows em São Pedro da Aldeia.

O Globo tenta contato com a defesa de Gabi Martins. Procurada, a assessoria de imprensa da cantora ainda não se manifestou.

