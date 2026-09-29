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famosos Acusada de ataque contra casa de Rihanna está apta a ser julgada, diz juíza Ivanna Ortiz, 36 de anos, é acusada de tentativa de homicídio e agressão com arma de fogo semiautomática, além de atirar contra uma residência ocupada e um veículo

A mulher acusada de atirar contra a residência da cantora Rihanna em Los Angeles está apta mentalmente a ser julgada, determinou uma juíza nesta terça-feira (29).

Ivanna Ortiz, 36 de anos, é acusada de tentativa de homicídio e agressão com arma de fogo semiautomática, além de atirar contra uma residência ocupada e um veículo, entre outras acusações relacionadas ao incidente de 8 de março.

O processo foi suspenso após surgirem dúvidas sobre a aptidão mental de Ivanna, mas a juíza Maria Cavalluzzi, do Tribunal Superior do condado de Los Angeles, retomou-o hoje e ordenou o comparecimento da ré amanhã.

A promotoria afirmou que Rihanna e seu parceiro estavam em um trailer estacionado na propriedade do casal, na região de Beverly Crest, quando Ivanna supostamente abriu fogo. Rihanna relatou à polícia que ouviu tiros atingindo o trailer e que, ao abrir as cortinas, viu marcas de bala no para-brisa diante dela.

Segundo o relato, a cantora tirou seu companheiro da cama e lhe disse que estavam sob um ataque a tiros, enquanto ambos se jogavam no chão, antes de correr para dentro da propriedade a fim de garantir que seus três filhos e seus funcionários estivessem a salvo.

De acordo com a polícia, foram disparados 20 tiros, que atingiram o trailer, um terraço e a parte externa da parede de um dos quartos dos filhos da cantora. Marcas de bala também foram encontradas em uma propriedade vizinha, segundo o Departamento de Polícia de Los Angeles.

Originária do estado da Flórida, Ivanna se declarou inocente de todas as acusações. Ela pode ser condenada à prisão perpétua, permanece detida e sua fiança foi fixada em aproximadamente US$ 1,9 milhão (R$ 10 milhões).

O site de notícias TMZ informou que Ivanna foi internada no passado em centros especializados, contra a sua vontade.

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