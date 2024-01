Acusado de assassinar esposa, morre escultor Carl Andre, aos 88 anos

A- A+

Morreu ao 88 anos, nesta quarta-feira (24), o artista plástico Carl Andre, acusado de matar sua esposa, a escultora Ana Mendieta, sua terceira esposa, em 1985. Propagador do estilo minimalista, o americano estava internado em um hospício e seu falecimento foi comunicaopela galeria Paula Cooper Gallery, em Nova York, onde realizou sua última exposição solo, em 2022.

As obras de Andre trabalhavam principalmente com uma gama limitada de metais elementares e industriais, juntamente com granito, madeira e tijolo, em formas rudimentares. Durante os anos 1960 e 1970, o escultor foi um dos maiores expoentes do minimalismo e do expressionismo abstrato, um movimento caracterizado por sua simplicidade, formas geométricas e foco nas características do próprio material utilizado.

Morte de Ana Mendieta

A artista cubana Ana Mendieta foi uma performer, escultora e pintora, mais conhecida por suas obras de arte "corpo-terra". Nascida em Havana, ela chegou aos Estados Unidos como refugiada em 1961, dois anos após Fidel Castro depor o ditador Fulgêncio Batista.

Ela conheceu seu futuro marido, Carl Andre, em uma galeria quando ele participou de um painel chamado "How has women's art practices affected male artist social attitudes?" (como a arte feminina afeta as atitudes sociais dos artistas homens?). Enquanto Andre era um minimalista, Mendieta era a precursora de uma arte politizada e que se afastava da produção hegemônica.

Em 1985, testemunhas afirmaram ter ouvido gritos antes de Mendieta cair da janela do 34º andar do apartamento onde vivia o marido. Ao atendente do 911, número telefônico para emergências nos EUA, Andre confirmou que houve uma discussão e que Mendieta caiu lá de cima muito exaltada, mas à polícia disse que ela havia ido dormir sozinha e que ele só notara mais tarde a ausência da mulher e a janela aberta. Ele chegou a ser preso por suspeita de homicídio, julgado e depois absolvido da acusação. Em 2020, Andre foi acusado de assédio pela atriz Ellen Barkin.

