Acusado de espancamento pelo ex-empresário, MC Poze do Rodo tem casa alvo de busca e apreensão

A- A+

Policiais da 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes) realizam busca e apreensão na casa do Mc Poze do Rodo na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. Os agentes chegaram ao local no final da manhã desta quinta-feira (16).

A busca foi autorizada pela Justiça na investigação aberta após denúncias contra o cantor feitas pelo seu ex-empresário, Renato Medeiros. O homem afirma que Poze participou de uma sessão de espancamento contra ele.

Em entrevista a um programa de TV, Renato apareceu com o braço engessado e mostrou hematomas pelo corpo.

“Ele não foi só o mandante, ele me bateu foi muito também. Me deu paulada, muita paulada”, contou o ex-empresário.

Depois da exibição da entrevista, a gravadora de Poze divulgou uma nota negando as acusações contra o funkeiro.

"A gravíssima acusação feita contra o artista já é objeto de investigação e a verdade será apurada. Além de nenhuma participação do artista neste episódio, indicamos que Renato Medeiros foi identificado como autor de furto de uma joia do cantor, assim como ter se envolvido em uma briga quando descoberto".

O caso segue em investigação.

Veja também

Carnaval 2023 Thiago Didier lança clipe de "Tambor de Sombrinha", música inspirada nos carnavais de Olinda