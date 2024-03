A- A+

crime Acusado de estupro, rapper Diddy comprou mansão por US$ 40 milhões em Los Angeles Propriedade no luxuoso bairro de Holmby Hills tem cinema, academia e spa

O rapper Sean "Diddy" Combs foi alvo de uma operação de agentes federais, nessa segunda-feira (25), por conta de uma série de acusações como tráfico sexual e assédio. Policiais do Departamento de Investigações de Segurança Nacional (HSI), entraram na casa do músico americano, em Los Angeles , para cumprir um mandato de busca e apreensão.

A casa de Diddy fica no exclusivo bairro de Holmby Hills, famoso por abrigar luxuosas mansões. O rapper adquiriu a sua em 2014, pela quantia de US$ 40 milhões. A casa tem oito quartos, 11 banheiros, sauna a vapor, sala de massagem e salão de beleza.

A casa de Diddy em Los Angeles (Foto: Reprodução)

A propriedade reproduz uma vila em estilo europeu. Tem um teatro com 35 lugares, uma academia, uma adega e um túnel subaquático para natação que se conecta a uma gruta, de acordo com o Los Angeles Times.

Imagens aéreas feitas pela imprensa americana registraram a enorme mobilização de forças federais na propriedade suntuosa, pouco depois do meio-dia, com as viaturas e veículos oficiais contrastando com os carros de luxo estacionados na mansão.

"Mais cedo, o Departamento de Investigações de Segurança Nacional [de] Nova York executou ações legais como parte de uma investigação ativa, com assistência de HSI Los Angeles, HSI Miami e nossos colaboradores locais", confirmou o órgão à AFP.

Veja também

BBB 24 No BBB 24, Bin teme por rejeição e Davi é consolado após briga do ''Sincerão''