Adam Driver tinha comportamento agressivo no set de ''Girls'', diz Lena Dunham

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Alçado à fama ao viver Adam na série ''Girls'', Adam Driver foi acusado por Lena Dunham, criadora, roteirista e protagonista da produção, de vários comportamentos inapropriados nos bastidores da série. Em sua autobiografia, ela afirma que o ator tinha um temperamento volátil, que resultaram em situações desconfortáveis.

Segundo a Variety, o novo livro da atriz, Famesick, detalha brigas entre os dois ex-colegas de ''Girls'', com Dunham afirmando que seu relacionamento com Driver na vida real refletia o de seus personagens. "Argumentei que a intensidade de sua raiva contra mim, uma raiva que o fazia cuspir e jogar coisas, era apropriada para a intensidade da nossa conexão criativa", escreveu ela.

"Uma noite, enquanto ensaiávamos em seu trailer, percebi que minha [cópia do roteiro] havia desaparecido. Sei que estava com ela apenas alguns minutos antes. Mas quando abria minha boca, tudo o que saia eram barulhos - até que, finalmente, Adam gritou ‘fale alguma coisa’ e jogou uma cadeira na parede perto de mim. ‘Acorda’, ele me disse. ‘Estou cansado de assistir você me olhando.’"

Em outro trecho do livro, Dunham diz que, durante as gravações de sua primeira cena íntima com Driver, ele a "jogou para lá e para cá", deixando-a atordoada e questionando se a tomada de controle do ator a faria perder o trabalho. "Não é que eu tenha me sentido violada - e, também, não saberia dizer, já que tinha pouco da minha experiência sexual que eu não havia permitido acontecer sem pagamento. Mas senti que algo íntimo, confuso e primal tinha acontecido num cenário que eu deveria ter o controle."

Dunham detalha que, apesar das brigas no set, os dois mantinham uma amizade próxima, com Driver lhe visitando todos os dias ao longo de uma semana em que ela estava sofrendo com ansiedade. À medida que os dois se aproximavam, no entanto, ela decidiu impor um limite entre eles.

"Alguma parte de mim sabia - uma parte sábia e ousada - que se cruzássemos seja qual for o limite que estávamos ameaçando cruzar, a volta ao trabalho seria manchada por humilhação, que eu estaria minimizando qualquer autoridade que me restava e que, o que quer que acontecesse, meu coração - machucado, mas não quebrado ainda - se partiria."

Apesar de nunca terem discutido o que quase aconteceu entre eles, Dunham afirma ter ficado com o coração partido quando Driver lhe contou que estava noivo. Ela conta ainda que os dois pouco se falaram fora do trabalho desde o episódio e que sentiu que sua cena final com ele foi como um pedido mútuo de desculpas

"Quem sabe um dia eu escrevesse novos papéis para ele. Poderíamos novas histórias. Daríamos risada das coisas que aconteceram e sorriríamos pela forma como elas estão hoje. Mas nunca mais ouvi dele."

Com seis temporadas lançadas entre 2012 e 2017, ''Girls'' está disponível para streaming na HBO Max.

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