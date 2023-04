A- A+

VEJA VÍDEO Adam Levine interage com fã pernambucano do Maroon 5 e o presenteia com "passe livre"; veja o vídeo "A maior paixão que vi em muito tempo", disse o vocalista da banda sobre o fã

Um fã pernambucano da banda Maroon 5 recebeu um presente do vocalista da banda, Adam Levine: um passe livre nos shows da banda em Las Vegas, nos Estados Unidos. Durante a apresentação, o publicitário Renato Bodeman, frequentador assíduo dos shows da banda estadunidense, foi reconhecido pelo cantor. O momento foi registrado por outros fãs e repercutiu nas redes sociais.

No vídeo, Adam Levine se refere ao pernambucano, que assistia ao concerto da primeira fila, como o “maior fã da banda”. “Ele sempre senta no mesmo lugar, com a mesma roupa [uma camiseta do fã clube Maroon 5 Brasil], dançando e cantando bastante, com a maior paixão que vi em muito tempo”, disse o vocalista.

“Não há nada como os fãs brasileiros, eles são os melhores e fazem com que eu me sinta bem toda vez que estou lá. Você está nos passando essa energia. Em nome de toda a banda, te amamos e lhe agradecemos. Não sei por quantos shows você já pagou, mas a partir de agora não terá mais que pagar ao longo dessa nossa estadia em Las Vegas”, completou Levine.



O fã, que mora nos Estados Unidos, viu cinco shows consecutivos da banda no mesmo local e, pelas redes sociais, falou sobre a interação com Adam Levine. “Eu não tenho palavras para descrever o impacto que o Maroon 5 tem na minha vida, todos os amigos que fiz através do amor comum que temos pela banda e todas as experiências que pude vivenciar por causa disso”, comentou Bodeman.

Apesar do convite de Levine, Renato afirmou que não poderá acompanhar todos os shows da residência da banda em Las Vegas, mas que voltará à cidade em julho para acompanhar a turnê. “Estou muito triste por não poder prolongar minha estadia em Las Vegas para ver os shows da próxima semana. Mas certamente voltarei em julho, no mesmo assento e com a mesma camiseta”, compartilhou.

Aprende, Drake! Maroon 5 nota fã brasileiro que acompanha a banda há anos. O vocalista Adam, além de agradecer por toda sua paixão, deu ingressos de graça PARA SEMPRE, enquanto durar a residência da banda em Las Vegas. Lindo demais, né?



Pelo Instagram, Renato Bodeman compartilha um "diário" das apresentações do Maroon 5. No domingo (2), o publicitário compartilhou uma publicação sobre a interação com Levine. Veja:

