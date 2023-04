A- A+

TEATRO Adaptação de best-seller de Augusto Cury será apresentado em encenação no Teatro do Parque "O Homem Mais Inteligente da História" é atração no espaço no próximo dia 6 de maio

“O Homem Mais Inteligente da História”, best-seller de Augusto Cury lançado em 2016, ganha formato teatral e será apresentado no próximo dia 6 de maio no Teatro do Parque.

Com direção de Ivan Parente, que também assina a adaptação junto ao próprio Cury, o espetáculo está com ingressos disponíveis no Sympla com valores iniciais a partir de R$ 60.





No palco, será contada a trajetória do cientista Marco Polo, especialista no funcionamento da mente, desafiado pela Organização das Nações Unidas (ONU) a estudar a inteligência de Jesus, o homem mais famoso da história da humanidade.





Abordagens que mesclam emoção, autocontrole, criatividade e solidariedade são motes na encenação, que tem no elenco Daniel Satti, Francis Helena Cozta, Renan Rezende, Murilo Inforsato, Prsicila Dieminges e Pietro Alonso.

Serviço

O Homem Mais Inteligente da História



Adaptação para o teatro do best-seller de Augusto Cury



Quando: Sábado, 6 de maio

Onde: Teatro do Parque



Ingressos a partir de R$ 60 no Sympla



Rua do Hospício, 81, Recife

Informações: 3242-3437

