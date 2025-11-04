A- A+

CINEMA Nova adaptação de "Grande Sertão: Veredas", dirigida por Bia Lessa, será exibida no Cinema São Luiz Filme ganha sessão no dia 15 de novembro, seguido de debate com os professores Suzana Cortez, Igor de Almeida Silva e o ator Daniel Passi

O filme “O Diabo na Rua no Meio do Redemunho” ganha sessão especial no Recife. A exibição ocorre no dia 15 de novembro, às 18h, no Cinema São Luiz, seguida de debate com os professores Suzana Cortez, Igor de Almeida Silva e o ator Daniel Passi.

O longa-metragem é uma nova adaptação do clássico da literatura brasileira “Grande Sertão: Veredas”, de Guimarães Rosa. O filme é resultado do longo trabalho da diretora Bia Lessa com a obra do escritor mineiro.

Primeiro, Bia levou ao Museu da Língua Portuguesa, em São Paulo, uma exposição com textos do autor. Depois, ela transformou o livro em peça de teatro. Durante a pandemia, entre 2020 e 2022, adaptou o texto para o audiovisual, com os mesmos atores do espetáculo.



Estão no elenco Caio Blat, Luiza Lemmertz, Luisa Arraes, Leonardo Miggiorin, Clara Lessa, José Maria Rodrigues, Lucas Oranmian, Daniel Passi, Elias de Castro e Balbino de Paula. Em cena, eles transitam por um espaço sem referências geográficas nem fronteiras, perambulando em um vazio acinzentado.

Apresentando uma narrativa não linear, o filme aborda questões filosóficas de dualidade, ambiguidade e conflito interior. O pistoleiro Riobaldo revive sua vida turbulenta no Sertão, relatando suas experiências como membro de dois bandos inimigos entre si.

“O Diabo na Rua no Meio do Redemunho” fez sua estreia mundial no Festival do Rio 2023 e, em seguida, participou de diversos festivais nacionais e internacionais. A produção chega ao Recife dentro do projeto Mãos à Obra, que já exibiu a obra em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, Curitiba, São Luís e Fortaleza.

Além dessa sessão especial, a capital pernambucana também recebe a oficina “Processo Criativo”, ministrada por Daniel Passi no dia 15 de novembro, no Cinema São Luiz, com inscrições realizadas por um formulário online.



*Com informações da assessoria de imprensa.

Veja também