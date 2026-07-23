A- A+

AUDIOVISUAL E LITERATURA Adaptações literárias da Netflix fizeram vendas de livros crescerem em até oito vezes no Brasil Levantamento da NielsenIQ BookData revela o impacto no mercado editorial após a estreia de produções como "O Filho de Mil Homens", "Pssica" e "Todo Dia a Mesma Noite"

Livros que inspiraram produções da Netflix tiveram um aumento nas vendas no Brasil. Essa é a constatação do levantamento da NielsenIQ BookData encomendado pela plataforma de streaming e divulgado nesta quinta-feira (23).

Um dos exemplos apontados pelo estudo é o de “Pssica”, do escritor paraense Edyr Augusto, transformado em minissérie por Quico e Fernando Meirelles em 2025. Sua comercialização cresceu mais de oito vezes nas semanas seguintes ao lançamento da adaptação, em comparação com o mesmo período do ano anterior.

No caso do livro-reportagem “Todo Dia a Mesma Noite: a História Não Contada da Boate Kiss”, de Daniela Arbex, as venda multiplicaram mais de três vezes depois da estreia de uma minissérie ficcional produzida pela Morena Filmes e com direção geral de Julia Rezende.



“O Filho de Mil Homens”, do português Valter Hugo Mãe, é outro exemplo apontado pelo estudo. Segundo os dados, o filme dirigido por Daniel Rezende e estrelado por Rodrigo Santoro fez a procura do título no Brasil crescer em sete vezes.

Segundo a Netflix, em 48 das 52 semanas de 2025, pelo menos uma adaptação literária figurou no ranking dos 10 títulos mais vistos no Brasil. A plataforma deve seguir investindo nesse tipo de produção e já prepara novos lançamentos.

Duas histórias retiradas de livros estão entre os próximos filmes originais da Netflix no Brasil. São elas: “A Estranha na Cama”, de Raphael Montes, e “O Diário de Um Mago”, de Paulo Coelho.

Veja também