Adele: defesa de Toninho Geraes desconfia de falsificação de assinaturas em processo por plágio

O processo por plágio aberto pelo músico Toninho Geraes contra a cantora Adele pela música Million Years Ago ganhou um novo capítulo. A defesa do artista protocolou uma notícia-crime e um incidente de falsidade processual depois de desconfiar de assinaturas apresentadas em documentos do caso.



Os papéis deverão ser analisados pela perícia e não se sabe se a cantora tem conhecimento do episódio. O Estadão tentou contato com a Universal Music, gravadora de Adele no Brasil; com Greg Kurstin, compositor de Million Years Ago; e com a Beggars Group, selo britânico responsável pela música, para um pronunciamento sobre o caso, mas não obteve retorno. O espaço segue aberto.



Segundo o advogado de Toninho, Fredímio Biasotto Trotta, a questão começou com a ausência da cantora, de Kurstin e de dirigentes da Beggars Group em uma reunião de conciliação ocorrida no dia 19 de dezembro.

Trotta afirma que a equipe que representou os réus no encontro teria oferecido procurações para atuar no caso e que, no documento que trazia a assinatura de Adele, havia sinais de adulteração com rabiscos, riscos e entrelinhas manuscritas.



Ele menciona ainda que o local impresso no documento era São Paulo, embora não haja sinais de que a cantora tenha estado no Brasil, e que o texto mesclava palavras em português e em inglês, sem uma tradução juramentada.



Após ter contato com a procuração, a equipe de Toninho comparou a assinatura da artista por meio de autógrafos, cartas e registros disponíveis na internet e observou divergências. Por esse motivo, protocolou uma notícia-crime (que difere da queixa-crime, já que não se sabe o autor da suposta falsificação) e um incidente de falsidade processual.



Os advogados também solicitaram a investigação do caso por temerem uma possível anulação do processo - caso se provasse, mais tarde, uma adulteração, a cantora poderia alegar que não estava devidamente representada.



Ainda cabe à perícia investigar se a assinatura presente no documento foi realmente adulterada ou se foi efetivamente firmada pela cantora. "Se Adele, Greg e Beggars não sabiam, também são vítimas", comenta Trotta. "Se sabiam, são cúmplices "



Entenda o caso



O músico Toninho Geraes acusa a cantora britânica Adele de plagiar a canção Mulheres, famosa na voz de Martinho da Vila, em Million Years Ago. Em dezembro, a Justiça do Rio de Janeiro determinou que a música fosse retirada das plataformas digitais



Mais tarde, a Universal Music apresentou um recurso contra a liminar. A gravadora alega que ambas as obras utilizam um "clichê musical", o que não configura a violação de direitos autorais.

