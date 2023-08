Adele interrompe show para repreender seguranças: "Todos estão aqui para se divertir"; vídeo

A- A+

A cantora Adele interrompeu uma apresentação que fazia para repreender a ação de seguranças que abordavam um homem que estava na plateia assistindo ao show.



Ela ia começar a cantar “Water Under the Bridge”, sexta música do concerto, quando deu uma pausa para pedir a seguranças que parassem de “incomodar” um fã.

“Pare um minuto. O que está acontecendo com aquele homem, que está sendo incomodado desde que subi no palco?”, esbravejou Adele, questionado os seguranças. “Por que você está incomodando ele? Pode deixar ele sozinho, por favor?”





Em Las Vegas, Adele precisou parar o show para defender um fã que estava sendo incomodado por seguranças. pic.twitter.com/QQsiktKwGQ — ARTH (@anthunesarth) August 27, 2023

“Eles não vão te incomodar mais, meu querido”, assegurou a cantora à pessoa no público. “Desculpa, pessoal. Os seguranças estavam perturbando ele e as pessoas sentadas atrás. Todos vocês estão aqui para se divertir”, concluiu Adele.

Em seguida, ela foi ovacionada pelo público que acompanhava a apresentação. O show, logo depois, foi retomado, com a plateia celebrando a atitude dela, aos gritos de “rainha”.



Adele se apresentou na sexta e no sábado, dando continuidade à série de shows em Las Vegas, iniciada em novembro de 2021 após ser adiada em janeiro do ano anterior por conta das medidas restritivas impostas pela pandemia de Covid-19. Em março desse ano, foram anunciados 34 shows adicionais em resposta à grande procura por ingressos, segundo o jornal Mirror.

Adele descreveu o cancelamento das apresentações como “o pior momento” de sua carreira, classificando a situação como “devastadora”. A cantora voltou recentemente aos shows no The Colosseum, no Caesars Palace, em Las Vegas, após uma pausa de um mês de "Weekends With Adele", que vai até novembro.

Veja também

Caso Rico Tavares Atriz Danni Suzuki diz que família não descarta assalto e afirma que maquiador estava lúcido