Adele revela desmaio nos bastidores de residência em Las Vegas após crise de dor na coluna

A cantora Adele revelou ter desmaiado nos bastidores de um show, durante a sua residência em Las Vegas, por causa do agravamento de um problema na coluna. A artista contou a fãs que um integrante da produção a encontrou no chão, incapaz de se mover, após uma crise no nervo ciático.

— Eles precisaram levantar todo o meu corpo do chão — lembrou a cantora britânica, que precisou tirara uma folga das apresentações para cuidar da saúde. — Vou sentar a descansar o meu ciático.

Adele voltou recentemente aos shows no The Colosseum, no Caesars Palace, em Las Vegas, após uma pausa de um mês na residência "Weekends With Adele", que vai até novembro.

Em entrevista passada, segundo o "The Sun", Adele já havia revelado que, por vezes, precisa "gingar" para lidar com a dor no final da coluna. Crises no nervo ciático, em situações mais graves, podem levar a episódios de desmaio, estresse e insônia. De acordo com o tabloide britânico, a cantora tem tentado contornar o desconforto frequentando a academia em sua mansão em Beverly Hills.

— No início deste ano, comecei a me gabar do meu ciático, não sentia mais isso. Então Deus a trouxe de volta [a dor] — disse a artista.

